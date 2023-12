À 10 euros l’unité : ces prises magiques transformeront votre maison à jamais

Ça peut sembler compliqué et coûteux, mais loin de là.

Un salon avec les prises intelligentes de Tapo.

Construire une maison intelligente est plus facile que vous ne le pensez, vous n’avez pas besoin d’avoir des dizaines de dispositifs dernier cri et de vous prendre la tête jusqu’à l’épuisement. Je tiens à vous recommander quelques petits appareils avec lesquels vous pourrez prendre le contrôle, des prises « magiques » qui vous permettront de transformer n’importe quel appareil électroménager en un appareil intelligent.

Les prises de Tapo, qui sont tombées à 20,99 euros pour un pack de 2 unités, sont un achat à prendre en compte pour ces fêtes. Elles peuvent être un caprice ou un très bon cadeau avec un haut-parleur intelligent comme l’Echo Pop, qui ne coûte que 20,99 euros. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous savez déjà que la livraison sera gratuite. Mais attention, bien que cela soit recommandé, il n’est pas indispensable d’avoir un haut-parleur de ce type.

Un monde de possibilités s’ouvre à vous

Pour commencer à en profiter, il vous suffit de brancher ces prises sur une autre prise, c’est très simple. Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation et appairez-les avec l’application TP-Link, de cette manière vous pourrez leur donner accès à votre réseau WiFi pour qu’ils puissent communiquer avec les autres appareils.

N’importe quel appareil que vous branchez, aussi obsolète soit-il, prendra vie. C’est presque de la magie, vous pourrez les contrôler tous depuis l’application, les allumer, les éteindre ou les programmer. Même cette vieille lampe héritée de votre grand-mère et que vous gardez pour sa valeur sentimentale répondra à vos ordres.

Comme je l’ai dit, si vous avez un haut-parleur intelligent comme les Echo d’Amazon, la fête sera à son apogée. Appairez les prises Tapo avec l’application Alexa et vous pourrez prendre le contrôle en utilisant uniquement votre voix, c’est génial. Créez tout un réseau d’appareils connectés et vous n’aurez plus besoin d’appuyer sur un interrupteur.

➡️ Voir l’offre TP-Link Tapo P100 (2-Pack)

Cela peut sembler une découverte, mais maintenant vous le savez, ces prises Tapo suffisent à transformer votre maison, à lui donner vie et à la rendre plus intelligente que jamais. Pour le prix qu’elles coûtent, c’est un excellent achat, procurez-vous un pack et commencez à tester pour découvrir tout un monde de possibilités. Je le dis sérieusement, je les ai chez moi et je ne pourrais pas être plus heureux.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.