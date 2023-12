12 Go de RAM, Android 14 et un écran de 120 Hz : Ce téléphone mobile impressionnant tombe avec ce coupon avantageux

Une offre tant attendue par de nombreux utilisateurs pour Noël, sur l’un des meilleurs smartphones de l’année.

Le POCO F5 est un smartphone de milieu de gamme avec des performances qui n’ont rien à envier aux modèles haut de gamme.

Vous voulez un nouveau téléphone portable avec lequel vous n’avez pas à vous soucier des performances, de la batterie ou de la puissance brute ? Eh bien, l’une des meilleures options en ce moment est le POCO F5. Et aujourd’hui, le modèle le plus haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage peut être acheté pour 317 euros chez AliExpress Store avec le code NYFR35. Attention, l’offre est uniquement valable pour le modèle de couleur noire.

Ce même modèle a une valeur officielle de 429,99 euros et est même en vente sur Amazon à 361,99 euros. Par conséquent, l’offre d’AliExpress Store est la meilleure en ce moment, avec une livraison gratuite depuis la France dans un délai maximum de 3 jours. J’ai l’intention de l’acheter à ma mère pour qu’elle cesse de se plaindre de son téléphone pendant plusieurs années. C’est un achat fortement recommandé.

Pourquoi ce POCO F5 est un excellent achat pour Noël

Ce terminal de POCO était une autre innovation dans la gamme moyenne-supérieure du fabricant chinois. Mais tout au long de cette année 2023, il est devenu l’un des best-sellers aux côtés de son petit frère, le POCO X5 Pro. Ce POCO F5 est un terminal qui fonctionne comme n’importe quel modèle haut de gamme, avec des performances exceptionnelles.

À l’heure actuelle, il a officiellement reçu Android 14, ce qui en réalité un terminal plus sûr et aux performances améliorées. Il s’agit d’un smartphone fabriqué en polycarbonate mesurant 7,9 mm d’épaisseur et pesant 181 grammes. Il est doté d’un magnifique écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une réactivité tactile impressionnante.

Le moteur de ce POCO F5 est le Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, un processeur 4 nm fonctionnant à 2,91 GHz. Cette unité est équipée de 12 Go de RAM, ce qui rend la multitâche un jeu d’enfant, et de 256 Go de mémoire interne pour stocker ce que vous voulez. Ce matériel est l’un des plus solides du marché avec une consommation d’énergie réduite, dépassant ainsi les 1,1 million de points sur Antutu.

Cette cinquième édition a considérablement amélioré le secteur de la photographie en incluant un stabilisateur optique d’image. La caméra arrière est triple et est composée d’un capteur Omnivision de 64 MP f/1.79, d’un grand-angle Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Sa caméra selfie Samsung de 16 MP est un exemple qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de mégapixels pour obtenir de grands résultats.

Comme d’autres téléphones POCO, celui-ci est également équipé d’une batterie de 5000 mAh offrant une autonomie d’environ 2 jours complets. Il dispose d’une charge rapide de 67W grâce à laquelle nous pouvons recharger 100% de l’énergie en moins de 40 minutes.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 Go) avec le code NYFR35

Pour couronner le tout, c’est l’un des smartphones qui offre le plus grand nombre d’options de connectivité : 5G, NFC, WiFi 6, port pour écouteurs, double SIM, GPS et infrarouge.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.