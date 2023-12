Apple nie que les applications de votre téléphone portable puissent écouter tout ce que vous dites sans votre consentement

« L’écoute active » constituerait une violation flagrante des directives de l’App Store, selon la société de Cupertino.

Les appareils Apple affichent un indicateur orange lorsqu’ils enregistrent l’écran ou que le micro est activé.

Nous ne sommes pas vendredi 13, date de malchance par excellence aux États-Unis, mais cela pourrait bien l’être pour la société de Cupertino. Après avoir appris qu’Apple devra payer ceux qui ont utilisé la fonctionnalité « En famille », il est maintenant remis en question que les applications de l’App Store puissent écouter des conversations sans le consentement des utilisateurs.

La confidentialité dans le monde de la technologie a toujours été remise en question, l’ombre du doute planant sur des questions aussi importantes que l’ « écoute active » des appareils intelligents. Cette fois-ci, c’est à Apple d’être dans l’œil du cyclone suite à des déclarations de Cox Media Group Local Solutions, une société de marketing américaine.

Une entreprise de marketing numérique affirme que ses publicités utilisent des données vocales

Il semble que CMG Local Solutions promeuve sa capacité à écouter des conversations grâce au microphone du téléphone et à l’utiliser pour obtenir un bénéfice mutuel : vendre ces informations aux annonceurs afin qu’ils puissent envoyer une publicité spécifique aux utilisateurs. En réalité, voici ce que disait l’une des questions fréquentes de leur blog :

« Notre technologie est à la pointe dans le traitement des données vocales. Nous pouvons identifier les acheteurs en nous basant sur des conversations informelles en temps réel. Cela peut sembler être de la magie noire, mais ce n’est pas le cas : c’est de l’IA. La capacité croissante d’accéder aux données des microphones sur des appareils tels que les smartphones et les tablettes permet à notre partenaire technologique d’ajouter et d’analyser des données vocales lors des conversations précédant un achat. »

D’après une publication d’iMore, Apple a clairement signalé que les applications ont besoin du consentement explicite des utilisateurs pour s’enregistrer, stocker des données ou enregistrer via l’appareil photo ou le microphone de l’appareil.

En effet, il est toujours nécessaire d’informer l’utilisateur des données qui ont été collectées, et il lui est possible de les retirer à tout moment, conformément au Règlement général sur la protection des données. De plus, Apple a clairement déclaré à iMore que l' »écoute active » serait une violation flagrante des règles de l’App Store, sa boutique officielle d’applications.

À ce jour, la seule certitude est qu’il existe peu de preuves étayant les affirmations de CMG Local Solutions, qui ont fourni peu de détails sur la manière dont ils réalisent l’ « écoute active » et collectent les données des clients. Cependant, ils prétendent travailler avec des partenaires de renom tels qu’Amazon, Google et Microsoft, donc la guerre semble être déclarée.