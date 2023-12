Pokémon GO : ce Pokémon légendaire apparaît par erreur dans le jeu après avoir accompli cette action

De nombreux joueurs de Pokémon GO ont vu apparaître un Pokémon légendaire dans leur équipe par erreur et Niantic travaille déjà sur sa résolution.

Sans aucun doute, Pokémon est l’une des franchises les plus reconnues et les plus populaires du monde du divertissement, que ce soit dans les jeux vidéo, l’animation ou d’autres domaines ; c’est pourquoi il n’est guère surprenant que la franchise de The Pokémon Company soit toujours au centre de l’attention, car nous continuons à recevoir des nouvelles liées à la saga. Non seulement pour les principaux titres sur Nintendo Switch, mais aussi pour d’autres propositions comme celles que nous pouvons trouver sur les appareils mobiles, comme c’est le cas de Pokémon GO, qui reste l’une des perles de la série.

Il y a déjà des centaines de millions d’utilisateurs ayant téléchargé Pokémon Go depuis la sortie de ce titre de réalité augmentée pour mobiles développé par Niantic, et plusieurs de ces joueurs ont découvert quelque chose d’inattendu dans le jeu. Apparemment, de nombreux utilisateurs ont signalé l’apparition d’un Pokémon légendaire qui n’avait jamais été vu dans la version mobile.

Plusieurs joueurs ont découvert un Pokémon légendaire jamais vu dans Pokémon GO

Comme cela a été visible dans la vidéo ci-dessus, partagée sur X (anciennement Twitter), il semblerait que certain joueurs de Pokémon GO aient vu ce Pokémon légendaire apparaître dans leur équipe de manière totalement inattendue, il s’agit de la fusion de Kyurem avec Reshiram ou Zekrom. Cependant, est-ce arrivé par magie? Il semblerait que pour que cela se produise, ils devaient récupérer les récompenses de la GO Battle League.

Quant à Niantic, l’entreprise a déjà réagi, car cette apparition est une erreur, et elle a affirmé être consciente du problème et travailler sur sa résolution, promettant d’informer dès qu’il y aura des nouvelles à ce sujet. Quoi qu’il en soit, dans la vidéo, vous pouvez voir l’apparition de ce Pokémon légendaire par erreur. Cet incident est plutôt curieux, il est donc très probable que cette apparition puisse se produire officiellement dans le cadre du prochain grand événement de Pokémon GO. Évidemment, cela n’est pas officiel et Niantic n’a rien mentionné à ce sujet.