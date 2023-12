J’ai trouvé le lecteur vidéo ultime pour ma télé Xiaomi : gratuit, sans publicités et qui lit tout

Il s’appelle Just (Video) Player et c’est l’une des meilleures alternatives que nous avons trouvées pour lire des vidéos à partir d’un appareil physique sur un téléviseur Xiaomi. Cette application est très facile à installer, elle est également disponible sur Google Play Store et elle est gratuite.

Si vous possédez une télévision Xiaomi, elle est sûrement équipée du système d’exploitation Android TV ou Google TV – à l’avenir, ce sera HyperOS. Ces deux systèmes d’exploitation sont livrés avec leur propre lecteur vidéo, vous pouvez donc brancher des clés USB ou des disques durs / SSD externes et les lire sur votre téléviseur. Cependant, le problème est qu’ils sont si basiques qu’il arrive parfois qu’ils ne prennent pas en charge certains formats. Pour cela, vous avez besoin d’un autre « player », comme celui que nous vous présentons ici.

Just (Video) Player

Basé sur la bibliothèque ExoPlayer, Just (Video) Player est un lecteur vidéo Android qui constitue une excellente alternative au lecteur vidéo intégré à Android TV / Google TV. Ce lecteur utilise l’extension ffmpeg d’ExoPlayer avec tous ses formats audio activés, ce qui lui permet de prendre en charge même des formats spéciaux tels que AC3, EAC3, DTS, DTS HD, TrueHD, etc.



Avec une interface très simple mais fonctionnelle – seulement quelques icônes en bas de l’écran et la barre de lecture elle-même -, l’un de ses avantages est de synchroniser correctement l’audio avec la piste vidéo lors de l’utilisation de casques/écouteurs Bluetooth.

Son utilisation est très simple: une fois installée depuis le Google Play Store et ouverte, la première icône, celle du dossier, vous permet de parcourir les fichiers disponibles sur votre téléviseur, qu’ils soient stockés sur le téléviseur lui-même, sur une clé USB, un disque dur externe, etc. Ensuite, il y a le bouton pour les sous-titres, le bouton pour redimensionner la fenêtre du lecteur et la section des paramètres de l’application.

Tous les formats que Just (Video) Player peut lire

Développée en open source, cette application est gratuite et ne demande que peu de permissions, elle est donc très peu intrusive. De plus, elle est compatible avec les formats à grande gamme dynamique tels que HDR10+ ou Dolby Vision, elle synchronise l’audio entre les écouteurs et le fichier en cours de lecture, et le meilleur : elle fonctionne même si votre téléviseur n’est pas connecté à Internet.

Voici tous les codecs et formats vidéo pris en charge par Just (Video) Player:

Audio

Vorbis

Opus

FLAC

ALAC

PCM / WAVE (μ-law, A-law)

MP1

MP2

MP3

AMR (NB, WB)

AAC (LC, ELD, HE; xHE on Android 9+)

AC-3

E-AC-3

DTS

DTS-HD, TrueHD

Vidéo

H.263

H.264 AVC (baseline profile; main profile on Android 6+)

H.265 HEVC

MPEG-4 SP

VP8

VP9

AV1

Conteneurs

MP4

MOV

WebM

MKV

Ogg

MPEG-TS

MPEG-PS

FLV

Streaming