Death Stranding Director’s Cut pour iPhone n’arrivera pas avant 2024

Les ponts de Sam seront en retard pour arriver sur Apple début 2024

La version pour iPhone, iPad et Mac de Death Stranding Director’s Cut, n’arrivera finalement pas à la fin de cette année 2023, tel qu’annoncé lors de l’Apple Event en septembre dernier. Le jeu de Hideo Kojima repoussera donc sa sortie pour début 2024, quelques semaines plus tard que la date précédemment confirmée. Ainsi, le jeu sera correctement préparé pour fonctionner sans problème sur les appareils Apple.

Cette annonce, réalisée sur les réseaux sociaux par 505 Games, distributeur qui collabore sur ce titre avec Kojima Productions, confirme qu’ils ont besoin de plus de temps pour que Death Stranding Director’s Cut arrive avec une qualité appropriée aux joueurs. Le jeu, qui sera disponible sur les Mac et iPad avec des puces M1 ou supérieures, ainsi que sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, n’a pas encore de date précise, mais on affirme qu’il arrivera début 2024.

