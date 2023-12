L’application TikTok fonctionne désormais mieux sur les tablettes et les téléphones pliables

TikTok vient d’annoncer la prise en charge des appareils pliables et des tablettes, tout en annonçant également de nouvelles fonctionnalités à venir prochainement.

TikTok inaugure la prise en charge des tablettes et des pliables.

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. Depuis longtemps, cette application d’origine chinoise est devenue une référence pour trouver n’importe quoi, peut-être presque au même niveau que Google, où des millions d’utilisateurs recherchent quotidiennement du contenu pour résoudre certains de leurs problèmes. Son essor a été tel qu’il a démontré sa viabilité aux créateurs de contenu qui ont fermé le fonds de sonétisation vidéo trois ans après sa création.

Si TikTok était caractérisé par quelque chose, c’était par des vidéos courtes et concises, axées sur un sujet spécifique en un temps très limité, en éliminant le superflu et en obligeant à aller droit au but. Le réseau social a commencé à expérimenter des vidéos de 15 minutes le mois dernier. Et cela ne s’arrête pas là.

TikTok s’adapte maintenant aux tablettes et aux téléphones pliables

L’entreprise elle-même a annoncé la nouvelle étape franchie pour permettre aux utilisateurs de profiter de TikTok, et c’est que maintenant le réseau social vidéo s’adapte parfaitement aux tablettes et aux téléphones pliables. De cette manière, il y aura des améliorations en termes de navigation et de visualisation pour eux.

Tout d’abord, nous avons un flux vidéo plus raffiné qui, selon TikTok, affiche les contenus à l’utilisateur de manière plus claire. Ensuite, il y a des barres de navigation épurées en haut et en bas de l’écran, dans le but de permettre à l’utilisateur d’accéder à ses fonctions préférées.

Enfin, la prise en charge de toutes les orientations arrive. Désormais, peu importe comment et de quelle manière l’utilisateur tient son appareil ; la vidéo sera affichée en mode portrait et en mode paysage.

D’après TikTok, ils préparent de nouvelles fonctionnalités telles que des flux classés par catégorie. Ainsi, les utilisateurs pourront suivre les contenus qui les intéressent le plus, divisés en catégories telles que les jeux, le sport ou la cuisine.