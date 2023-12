Ce n’est pas nous qui le disons, c’est Xiaomi : les Redmi Note 13 arriveront avec plus de courbes que jamais

Depuis que Samsung a plié le côté de l’écran de son premier Samsung Galaxy Note Edge en 2014 et en a fait une tendance parmi les smartphones haut de gamme, voir un téléphone avec les côtés de son écran pliés lui donne toujours une touche qui le différencie du reste des terminaux à écran entièrement plat. Le prochain Redmi Note a adhéré à cette mode visuelle et fonctionnelle.

Oui, le Redmi Note 13 Pro+ s’inspire des Galaxy Note et des Galaxy S Edge. Plus de courbes que jamais sur un terminal au design classique, mais avec un écran rigide arrondi. Et ce n’est pas une fuite, mais une annonce officielle de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 13 et son écran incurvé

D’après les teasers officiels que Xiaomi a publiés, le Redmi Note 13 Pro+ reste le premier smartphone au monde à intégrer le processeur SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra. À l’avant, il est confirmé que l’appareil est équipé d’un écran incurvé avec une résolution de 1,5K, avec un dos que la société appelle un design Fusion, avec un panneau en cuir végétalien.



Le smartphone est doté d’une dissipation de chaleur VC qui couvre une surface de 4 000 mm². Pour la photographie, le Redmi Note 13 Pro+ dispose d’une configuration à triple caméra à l’arrière, composée d’un capteur principal Samsung ISOCELL HP3 de 200 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. D’autre part, la partie avant abrite une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le premier Redmi Note avec un écran incurvé en verre

Doté d’une généreuse batterie de 5 000 mAh, le Redmi Note 13 Pro+ prend en charge la charge rapide 120W. Xiaomi le présentera en Inde le 4 janvier 2024 après ses débuts en Chine il y a quelques mois. Le lancement mondial du téléphone est également imminent, car récemment, le modèle a été certifié par la NBTC, l’autorité de certification en Thaïlande.