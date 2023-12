Adobe n’achètera pas Figma : l’une des plus grandes acquisitions technologiques de l’histoire est annulée

Adobe et Figma ont décidé d’annuler l’accord d’acquisition évalué à 20 milliards de dollars qu’ils avaient annoncé il y a un an.

Site Web de Figma

Évaluée à 20 milliards de dollars, l’acquisition de Figma par Adobe était l’une des plus importantes acquisitions de l’histoire de l’industrie technologique, qui aurait permis d’élargir le portefeuille de services axés sur la conception d’Adobe, en s’appropriant l’un des outils les plus utilisés par les designers du monde entier. Cependant, après quinze mois de négociations intenses avec les régulateurs, les deux sociétés ont décidé de mettre fin à l’accord et de annuler l’acquisition.

Figma restera une entreprise indépendante

Dans le communiqué publié sur le blog de Figma, le PDG et co-fondateur de l’entreprise, Dylan Field, explique que tant Adobe que Figma considèrent qu’il est très difficile d’obtenir l’approbation des régulateurs pour la fusion entre les deux sociétés, c’est pourquoi elles ont décidé de prendre les devants et d’annuler l’accord.

L’examen par les régulateurs a duré plus de quinze mois depuis que l’accord d’achat a été rendu public. Pendant cette période, tant Figma qu’Adobe ont entretenu une communication étroite avec les régulateurs, consacrant « des milliers d’heures » à détailler les différences entre les activités et les produits des deux sociétés.

Field affirme que l’objectif de l’accord était d’accélérer ce qu’Adobe et Figma peuvent accomplir pour leurs communautés respectives, à travers de nouveaux services et intégrations. Finalement, la fusion ne se réalisera pas et Figma continuera à fonctionner en tant qu’entreprise indépendante.

Nous en sommes venus à cet accord il y a 15 mois dans le but d’accélérer ce qu’Adobe et Figma pouvaient faire pour nos communautés respectives. Alors que nous laissons derrière nous ce futur et que nous continuons en tant qu’entreprise indépendante, nous sommes ravis de trouver des moyens de collaborer pour nos utilisateurs.

Cependant, la société se montre ouverte à collaborer avec des tiers à l’avenir afin de pouvoir apporter encore plus de valeur aux utilisateurs. De son côté, Adobe, qui faisait récemment les gros titres pour ses pratiques abusives, n’a pour le moment pas commenté la décision conjointe prise avec Figma.