Apple devra payer les utilisateurs qui ont utilisé cette fonction de l’App Store

La société de Cupertino va payer 25 millions de dollars pour la poursuite collective intentée contre sa fonction En famille.

En famille d’Apple permet de partager des services et des abonnements avec les membres de votre famille

Si vous avez déjà utilisé En famille d’Apple, la fonction qui permet de partager avec cinq membres de votre famille les principaux services et abonnements de la société, il est probable que vous receviez une indemnité pouvant atteindre 50 dollars pour cela. Nous vous expliquons tout ce qui s’est passé et comment vous pouvez demander cette compensation financière.

Il y a quelques années, l’entreprise a lancé une fonction qui permet à ses utilisateurs de partager l’accès à Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade avec jusqu’à cinq membres de la famille. Et ce n’est pas tout, car les achats effectués sur iTunes, Apple Books et l’App Store peuvent également être partagés, ainsi que le plan de stockage iCloud et les albums photos familiaux.

Pour commencer à l’utiliser, c’est aussi simple que l’organisateur invite les autres membres de la famille à rejoindre le groupe et que ceux-ci acceptent l’invitation. Ensuite, En famille serait configuré sur les appareils Apple de tous les participants, chacun étant libre de décider quels services et applications il souhaite utiliser. Vu comme ça, tout semble assez clair pour les clients.

Les clients d’En famille pourront recevoir jusqu’à 50 dollars de compensation

Cependant, en 2019, Apple a été accusée de déformer la capacité d’utiliser la fonction En famille pour partager des abonnements à ses applications, ce qui a entraîné une poursuite collective. La raison ? La fonction permet aux développeurs d’applications d’interdire aux utilisateurs de partager un abonnement entre plusieurs personnes, en se prévalant de la politique de désinscription volontaire.

De plus, la plainte affirme également que Apple a publié des annonces de cette fonction avec des applications qui n’acceptaient pas En famille. Et comme on peut s’en douter, cela a incité des millions de personnes à télécharger des applications payantes en pensant qu’elles pourraient les partager avec leurs proches, comme YouTube Red et Brainwell, un jeu de casse-tête.

Malgré le fait que l’entreprise de Cupertino a nié toutes les accusations, elle a accepté de parvenir à un accord pour régler définitivement cette affaire et ne pas se retrouver entre les mains d’un jury. Selon une publication de MacRumors, Apple versera un total de 25 millions de dollars aux clients qui remplissent les conditions suivantes.

Cela vous concerne si vous avez participé à un groupe En famille avec au moins un autre membre et que vous avez acheté un abonnement à une application via l’App Store, la boutique officielle d’applications d’Apple. Bien sûr, vous devez l’avoir fait dans la période allant du 21 juin 2015 au 30 janvier 2019.

Si tel est le cas, chaque membre du groupe qui fait une réclamation recevra 30 dollars, un chiffre qui variera en fonction du nombre de réclamations demandées et qui pourrait atteindre 50 dollars par demandeur. De plus, il est intéressant de savoir que les avocats du dossier empocheront 10 millions de dollars sur les 25 millions investis.

Si vous remplissez ces conditions et êtes donc l’un des clients éligibles, vous recevrez un courrier électronique d’Apple à partir de cette semaine. Lorsque cela se produira, vous aurez jusqu’au 1er mars 2024 pour présenter la réclamation et recevoir la compensation financière convenue, qui sera approuvée lors d’une audience prévue le 2 avril 2024.