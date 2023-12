Trois autres Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0

La mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 est déjà déployée sur les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 aux États-Unis ainsi que sur les Galaxy F54 en Inde avec les versions du firmware F926USQU4HWL1, F711USQU5HWL1 et F546BXXU3BWL1.

One UI 6 avec Android 14 commence à arriver sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Samsung a commencé à déployer la nouvelle version d’Android sur ses appareils les plus remarquables à la fin du mois dernier et depuis lors, la marque coréenne a déployé la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 sur un bon nombre de téléphones mobiles et de tablettes de son catalogue, parmi lesquels se trouvent les smartphones des séries Galaxy A54 et Galaxy A52, ainsi que les tablettes des familles Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S9.

Mais le géant coréen ne s’arrête pas là, car il continue de mettre à jour plus de téléphones avec One UI 6.0 avec Android, et les derniers à recevoir les nouvelles versions d’Android et de One UI sont ses téléphones pliables datant de deux ans, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, ainsi qu’un de ses téléphones les moins chers de 2023, le Galaxy F54.

Les Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 et Galaxy F54 sont mis à jour vers One UI 6.0 avec Android 14

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 sur les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 aux États-Unis avec les versions du firmware F926USQU4HWL1 et F711USQU5HWL1, et sur les Galaxy F54 en Inde avec le numéro de compilation F546BXXU3BWL1.

Ces trois nouvelles versions logicielles pour les Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 et Galaxy F54 n’incluent pas le patch de sécurité Android le plus récent, correspondant au mois en cours, mais celui immédiatement précédent, celui de novembre 2023. Ce patch de sécurité corrige un total de 65 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, dont cinq sont critiques, 55 sont de haute priorité et les 5 restantes sont considérées comme modérées.

Cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation apporte à ces trois téléphones Samsung Galaxy toutes les nouveautés de One UI 6 et d’Android 14, parmi lesquelles on peut noter un nouveau design pour le panneau des paramètres rapides, de nouveaux designs d’emojis et de notifications, un nouveau widget du lecteur multimédia pour la zone de notifications avec une animation en forme d’onde, un nouveau widget de l’horloge de l’écran de verrouillage avec plus d’options de polices et d’emplacements, ainsi que des mises à jour pour toutes les applications natives de la marque, y compris celles de l’appareil photo et de la galerie.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans le monde entier, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ou Galaxy F54 en accédant au menu des Paramètres de votre téléphone, en vous rendant dans la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.