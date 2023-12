La somme considérable que Xiaomi a investi dans le développement de sa première voiture électrique

La société chinoise a dépensé plus d’un milliard de dollars pour pénétrer ce marché.

La Xiaomi SU7 a impliqué une investissement multimillionaire pour la société chinoise

Il est assez connu que Xiaomi est intéressé à couvrir tous les marchés possibles. Les voitures électriques, en réalité, sont l’un de leurs projets actuels, et ils n’ont pas hésité à dépenser une énorme quantité d’argent dans le développement de leur premier modèle. Avec un investissement aussi conséquent, Xiaomi démontre que, peu importe à quel point un marché peut être secondaire par rapport à sa ligne principale, la liquidité ne leur pose jamais d’obstacle.

Sa première voiture électrique

La Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la société chinoise, a été présentée en novembre dernier et a laissé derrière elle une série de données très frappantes, comme le travail simultané deplus de 3 400 ingénieurs pour développer cette voiture, ou un budget de 1,4 milliard de dollars (plus de 10 milliards de yuans) que la société a besoin pour mener à bien le travail.

Il est compréhensible que cela ait représenté pour Xiaomi un investissement aussi conséquent si l’on considère que c’est sa première incursion sur le marché des véhicules électriques. Développer un projet à partir de zéro avec plus de 3 400 ingénieurs et le mener à bien implique des investissements de ce niveau. De plus, le résultat final, présenté avec des aspects tels que sa haute vitesse, montre qu’ils ont une base plus que solide pour de futurs modèles à développer.

Un marché du présent et du futur

Les voitures électriques sont présentes sur le marché depuis un certain temps, bien qu’il n’ait été que ces dernières années que des progrès ont été réalisés en termes de puissance et d’autonomie pour que ce segment de véhicules soit assez attrayant pour le consommateur moyen. Aujourd’hui, les ventes de voitures électriques explosent, et c’est pourquoi Xiaomi veut une part de ce gâteau avant que le marché ne soit complètement établi. En réalité, même Google Maps se concentre sur les voitures électriques en orientant ses services vers ce type de transport.

Dans des pays comme la France, la présence de voitures hybrides et totalement électriques a également considérablement augmenté, bien que le pays soit encore en retard en termes d’infrastructures par rapport à d’autres pays européens. Il existe encore peu de stations de recharge dans le pays, et seulement certaines d’entre elles disposent d’une recharge rapide, ce qui est crucial si l’on considère que la recharge de la batterie d’une voiture électrique prend beaucoup plus de temps que le ravitaillement instantané en carburant fossile dans un réservoir. Par conséquent, il reste à la France à améliorer dans cette matière en suspens.