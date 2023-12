Les principales raisons pour lesquelles la batterie de ton Xiaomi se vide rapidement

Lorsque la téléphonie mobile a commencé, votre ‘dumbphone’ avait besoin de 3 à 5 heures de charge pour avoir une autonomie d’une semaine – en l’utilisant tous les jours. Mais lorsque les téléphones mobiles sont devenus des ‘smartphones’, l’autonomie est passée en moyenne à 24 heures. Et 15 ans plus tard, rien n’a changé.

Et c’est parce que devoir charger son téléphone presque tous les jours est le prix à payer pour avoir des écrans 2K, Internet, les réseaux sociaux, un studio photo complet et même jouer à GTA San Andreas. Votre Xiaomi dure moins longtemps que d’habitude ? Vérifiez si c’est pour l’une de ces raisons

La batterie de mon Xiaomi se décharge rapidement à cause de l’écran

L’écran nécessite beaucoup d’énergie, surtout si vous augmentez la luminosité ou si l’écran est réglé par défaut pour être plus lumineux plutôt que sombre. Fondamentalement, l’écran est le composant physique du smartphone qui consomme le plus d’énergie. Plus le niveau de luminosité est élevé, plus il consommera d’énergie. Un réglage simple et très apprécié par le système est de régler automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions lumineuses de la zone dans laquelle vous vous trouvez.

Mais, et voici le truc, chaque fois que vous utilisez la luminosité automatique, vous devez la régler manuellement, car le mode automatique a tendance à rendre l’écran un peu plus lumineux que nécessaire.

Ouvrez l’application Paramètres sur le téléphone en faisant glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit et en appuyant sur l’icône d’engrenage. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver Écran Dans Écran, recherchez Niveau de luminosité et entrez Si ce n’est pas activé, activez la luminosité automatique

La batterie de mon Xiaomi se décharge rapidement en raison des applications

Les applications qui vérifient constamment la localisation, envoient des notifications et se synchronisent en arrière-plan peuvent mettre à l’épreuve l’autonomie de la batterie. C’est pourquoi désactiver les applications que vous n’utilisez pas ou que vous utilisez rarement est une bonne méthode pour économiser de l’énergie et prolonger l’autonomie.

Un coup d’œil à l’utilisation de la batterie peut également rapidement identifier les gaspilleurs d’énergie. Les paramètres d’économie de batterie des applications vous permettent de contrôler la consommation d’énergie des applications que vous avez sur votre smartphone. Cette fonction dont nous vous parlons maintenant est un outil très utile pour augmenter l’autonomie de la batterie et réduire la consommation inutile d’énergie :

Ouvrez l’application Paramètres sur le téléphone en faisant glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit et en appuyant sur l’icône d’engrenage. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option Batterie ou Batterie et performances. Entrez. Voyez-vous l’icône d’engrenage en haut à droite ? Cliquez dessus. Activez l’option Économie de batterie, qui limitera l’activité des applications système, en plus d’autres processus tels que la mise en veille des applications en arrière-plan, le nettoyage du cache lorsque vous verrouillez le téléphone, et la désactivation des services et fonctions les plus consommateurs d’énergie.

La batterie de mon Xiaomi se décharge rapidement en raison de la recherche Wi-Fi

Lorsque vous quittez la maison et que vous avez le Wi-Fi activé au lieu des données mobiles de votre opérateur, votre Xiaomi recherche constamment des connexions Wi-Fi appropriées en arrière-plan, passant littéralement d’un point d’accès Wi-Fi à un autre à mesure que vous vous déplacez. Cela augmente la consommation d’énergie, il est donc préférable d’allumer le Wi-Fi uniquement dans un endroit hors de chez vous où vous allez rester quelques heures, et non seulement 5-10 minutes.