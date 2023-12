Ridley Scott se chargera de porter à l’écran BOMB, issue d’un court-métrage

Ils étaient plusieurs compagnies intéressées par l’acquisition de leurs droits.

Ridley Scott

Kevin McMullin n’est pas encore un nom très connu, bien que nous le reconnaissions de plus en plus. En 2019, il a réalisé le film à suspense Marea Baja, bien que les courts métrages ont toujours été sa spécialité, tels que First Prize ou Party of Special Things to Do, qu’il a écrit et réalisé. Précisément, BOMB, oui, en majuscules, est sa nouvelle création, et son idée a plu tellement qu’il y a eu des cris et des bousculades (au sens figuré) pour voir qui allait remporter ses droits.

Dans la bataille pour ceux-ci, des noms tels que Netflix, Apple TV+, Sony ou Warner Bros. ont été évoqués, bien que la gagnante soit finalement 20th Century Studios, de Fox Entertainment Group, une filiale de The Walt Disney Group, qui, selon les rumeurs, aurait déboursé près d’un million de dollars pour les droits du court métrage ainsi que pour son scénario, qui sera adapté pour le grand écran par Ridley Scott.

Scott, qui vient de sortir Napoleón au cinéma et qui ne tardera pas à arriver sur Apple TV+, est également plongé dans son prochain film, Gladiator 2, une suite directe du film de l’année 2000 dont le tournage a repris il y a seulement deux semaines après la fin définitive des grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, bien que le réalisateur ait déjà pu filmer une bonne quantité de contenu avant juin 2023 et ait déjà édité environ 90 minutes de pellicule d’un film qui, espérons-le, arrivera dans les salles de cinéma en novembre 2024, une date qui semble chaque jour un peu trop optimiste; nous verrons si cela ne se reporte pas à 2025, comme le laissent entendre diverses rumeurs.

BOMB

Vous souvenez-vous de Un après-midi de chien (1975) ou de L’associé (1997), mais celle avec Eddie Murphy (qui reprendra bientôt le rôle d’Axel Foley)? Eh bien, quelque chose de similaire sera ce que nous verrons dans BOMB lorsque Ridley Scott s’y attaquera après avoir terminé les projets qu’il a en cours.

Dans celui-ci, Frankie Ippolito, un négociateur d’otages, est appelé à agir la veille de son mariage à Londres. Un homme s’est retranché dans un chantier à Piccadilly Circus, situé sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale qui n’a pas encore explosé. Cet individu informe la police locale qu’il est seulement prêt à parler à Frankie, ce qui déclenche une série d’événements où Frankie se retrouve plongé dans une lutte intense toute la nuit pour arrêter l’homme qui a un passé avec lui et empêcher l’attentat.