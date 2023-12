Le téléphone Nothing (2a) : images et caractéristiques révélées du prochain téléphone pas cher de Nothing

Une récente fuite du célèbre fuiteur Yogesh Brar dévoile le design et les principales caractéristiques du Nothing Phone (2a), le premier smartphone pas cher de la marque londonienne.

La société de Carl Pei travaille déjà sur une version pas cher du Nothing Phone (2)

Alors qu’il reste encore quelques mois avant le MWC 2024, qui se tiendra de nouveau à Barcelone, certaines marques peaufinent déjà les détails pour lancer leurs nouveaux terminaux lors de cet événement. L’un de ces fabricants est Nothing, car la société dirigée par Carl Pei invite déjà les médias à une conférence qui aura lieu le 27 février prochain dans le cadre du Mobil, au cours de laquelle elle prévoit de présenter non seulement son nouveau porte-étendard, le Nothing Phone (3), mais aussi son premier smartphone pas cher, le Nothing Phone (2a).

Une preuve en est la récente fuite des premières images et des principales caractéristiques du Nothing Phone (2a), un smartphone de milieu de gamme qui viendra directement concurrencer les Xiaomi Redmi Note et les Samsung Galaxy A.

Le nouveau Nothing Phone (2a) révélé

Récemment, le célèbre leaker Yogesh Brar a partagé une publication sur X, l’ancien nom de Twitter, dans laquelle il nous montre les premières photos réelles du Nothing Phone (2a) et nous confirme certaines de ses spécifications.

Ces images, que nous vous présentons ci-dessus, représentent une unité de test ou PVT (« production validation test ») et nous montrent un appareil avec un module de caméra arrière totalement différent des autres modèles de la série Nothing Phone, car il est positionné horizontalement et non verticalement comme sur les Nothing Phone (1) et (2).

Par ailleurs, selon cette fuite, le nouveau Nothing Phone (2a) sera équipé d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, d’un processeur MediaTek Dimensity 7200 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, d’ une double caméra arrière avec deux capteurs de 50 mégapixels, d’une interface Glyph repensée et du système d’exploitation Nothing OS 2.5 basé sur Android 14.

Enfin, Brar affirme également que le Nothing Phone (2a) sera officiellement présenté lors du MWC 2024 et qu’il sera commercialisé au prix de 400 dollars, soit environ 366 euros au taux de change actuel.