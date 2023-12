L’ordinateur portable le plus puissant du monde n’a rien d’ordinaire : CPU à 64 cœurs, refroidissement liquide et GPU RTX 4080

Le REV-9 est une ode à la puissance qui dépasse les limites de ce qui peut être considéré comme portable, mais que vous pourrez transporter si vous êtes prêt à vous faire mal au dos

Cet ordinateur portable est plus puissant que votre PC et il y a peu de chances qu’il rentre dans un sac à dos : voici le REV-9.

Le REV-9 est l’ordinateur portable le plus puissant du monde, mais en réalité il a autant de portable qu’un ordinateur de bureau. Oui, dans les deux cas ils peuvent être transportés ; mais ce n’est ni confortable ni pratique de le faire. À l’intérieur du REV-9 se trouve un processeur à 64 cœurs associé à un système de refroidissement liquide qu’il partage avec la NVIDIA GeForce RTX 4080.

Les spécifications sont surprenantes, mais ce qui attire le plus l’attention, c’est l’approche choisie pour maintenir les températures sous contrôle. Intégrer un système de refroidissement liquide signifie sacrifier complètement la légèreté. En réalité, les photos parlent d’elles-mêmes et montrent un ordinateur portable qui n’est ni léger, ni fin et, bien sûr, pas esthétique non plus.

Le REV-9 est une bête d’ordinateur portable que vous ne pourrez transporter que si vous allez à la salle de sport

Les processeurs choisis pour donner vie à cette bête sont les AMD Epcy 7713 et 9554, il s’agit de puces destinées aux serveurs avec 64 cœurs et une architecture Zen-3. Leur consommation est élevée, pouvant atteindre 360 W TDP, ce qui signifie que leur température est un problème à résoudre.

Pour faire face à ces températures, il a été décidé d’intégrer un système de refroidissement complet divisé à la fois pour le CPU et le GPU. Le radiateur en cuivre de grande taille se trouve sur les côtés du REV-9 et est alimenté par une pompe à eau qui transporte le liquide depuis le réservoir scellé.

Le format est impressionnant, mais peu pratique. Le REV-9 a une épaisseur d’environ 4,6 centimètres avec une longueur de 42 cm et une largeur de 32,5 cm, le poids reste un mystère. Cependant, il devrait dépasser les 4 kilogrammes, ce qui le rend inconfortable et presque impossible à transporter dans un sac à dos ou un sac à main.

Mis à part son design, examinons les spécifications complètes du REV-9. L’écran mesure 17,3 pouces avec une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, bien qu’il existe également une version avec une résolution de 4K et 120 Hz.

La NVIDIA GeForce RTX 4080 intégrée est la version de bureau et, selon l’entreprise, elle est 15% plus rapide que le RTX 4090 pour les portables. De plus, selon ce que l’on sait, il est possible qu’une version de cet ordinateur portable avec le RTX 4080 Super qui n’est pas encore officielle soit également lancée sur le marché.

Le REV-9 ne pourra être acheté que dans le store chinois Taobao dans six couleurs (or, argent, rose, bleu, violet et rouge) avec un prix dépassant les 9 000 dollars dans sa version avec l’AMD Epyc 9554. Ce n’est pas un ordinateur portable pas cher, en réalité, ce n’est même pas un ordinateur de bureau pas cher.