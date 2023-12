WhatsApp Web se met à jour : il est maintenant plus facile de trouver la discussion que vous recherchez

La version bêta a ajouté un menu qui divise les chats en plusieurs catégories.

La plateforme de messagerie se renouvelle

La version bêta de WhatsApp Web a été mise à jour. Elle a ajouté un menu pour accéder plus rapidement au chat que vous cherchez. Une barre a été ajoutée, divisée en 4 types de chats : Tous, Non lus, Contacts et Groupes ; en cliquant sur chacun, ceux qui lui appartiennent apparaîtront. Nous vous expliquerons ensuite en détail comment fonctionne cette nouveauté et comment rejoindre le programme bêta.

La recherche d’un chat est plus simple

Lorsque nous nous connectons à WhatsApp Web, nos derniers chats sont affichés à gauche de l’écran. En haut à gauche, une barre de recherche apparaît, à partir de laquelle nous pouvons rechercher celui que nous voulons trouver, mais il est également possible de le faire en faisant défiler jusqu’à le trouver.

La mise à jour consiste en une barre supérieure avec 4 types de chats : Tous, Non lus, Contacts ou Groupes. Cliquez sur chaque catégorie pour afficher uniquement ceux qui lui appartiennent. Par exemple, si vous cliquez sur Non lu, seules les conversations avec de nouveaux messages auxquelles vous n’avez pas accédé depuis leur envoi seront affichées. Ceci peut faciliter, entre autres choses, la réponse à toutes vos conversations en attente en les enchaînant.

WhatsApp Web

La nouveauté a été apportée à certains utilisateurs de WhatsApp Web Beta de la Version 2.2353.59. Il s’agit d’une version spéciale de la plateforme de messagerie pour ordinateur. Il existe des versions bêta de l’application mobile, du programme pour ordinateur et de WhatsApp Web. Toutes mettent en œuvre les nouveautés avant la version normale, car les versions bêta permettent aux utilisateurs qui le souhaitent de les tester avant leur mise en œuvre mondiale. Les utilisateurs en bénéficient en les ayant disponibles avant les autres, et WhatsApp elle-même en évalue les performances avant leur lancement mondial.

Vous pouvez rejoindre WhatsApp Web Beta quand vous le souhaitez, tout comme le quitter. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir WhatsApp Web dans un navigateur. Une fois ouvert, appuyez sur les 3 points en haut à droite de l’écran, dans le menu des chats. Un menu apparaîtra, dans lequel vous devrez cliquer sur Paramètres. Ensuite, rendez-vous dans Aide, une section située en bas de celle-ci, c’est l’avant-dernière. Enfin, cochez la case Rejoindre la version bêta. C’est tout ce que vous avez à faire, vous n’avez même pas besoin de confirmer votre inscription. Une fois cela fait, vous pouvez revenir en arrière, car les nouveautés auront été implémentées. Si vous souhaitez quitter le programme bêta pour revenir à la version normale, décochez la case.

Les nouveautés de WhatsApp arrivent toujours d’abord dans la version bêta ; cependant, cela ne signifie pas que tous les utilisateurs de la première accèdent aux nouvelles fonctionnalités simultanément. Dans certains cas, la plateforme de messagerie ne les implémente que pour certains utilisateurs, qui seront chargés de les tester.