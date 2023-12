Officiel : ces 9 smartphones Xiaomi seront mis à jour vers HyperOS Global au premier trimestre de 2024

MIUI est déjà de l’histoire ancienne. Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est Xiaomi lui-même qui a confirmé l’abandon de son système d’exploitation mythique pour faire place à HyperOS, le nouveau logiciel de la société qui, après avoir été lancé en Chine, est maintenant prêt à conquérir le marché mondial.

Par le biais du compte officiel d’HyperOS, anciennement appelé Twitter, Xiaomi a révélé la planification du déploiement de ce nouveau système d’exploitation sur le marché mondial. Il commencera au cours du premier trimestre 2024 et, dans la première phase, il couvrira un total de neuf appareils différents.

Le communiqué indique que Xiaomi HyperOS arrivera sur les appareils des utilisateurs via OTA de manière progressive, commençant au cours du premier trimestre de l’année prochaine, 2024. Nous sommes donc à quelques semaines seulement de la réception de la mise à jour tant attendue par les premiers appareils de la marque vendus sur le marché mondial.

Les appareils en question sont les suivants :

La liste originale ne comprend pas de modèles POCO, mais la sous-marque économique de Xiaomi a confirmé via son compte sur X que le POCO F5 recevra également la mise à jour au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

📢Xiaomi HyperOS starts rolling out!

Eligible users will receive OTA updates gradually and can experience the new features! 🎉

Don’t hesitate to share your valuable feedback with us through the system app the « Services & feedback ». We are looking forward to hearing your… pic.twitter.com/IIMj6ULxdr

18 décembre 2023