Révélation du possible fonctionnement du nouveau Capture Button des iPhone 16

Un nouveau bouton qui serait situé en bas à droite de tous les iPhone 16.

Les iPhone 16 auront un nouveau bouton Capture

Depuis quelques semaines, nous savons qu’il est possible que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro soient livrés avec un nouveau bouton appelé Capture Button qui serait situé en bas à droite des appareils. Bien que sa fonctionnalité ne soit pas encore certaine, on s’attend à ce qu’il ait un rapport avec l’appareil photo, ce qui a été récemment confirmé.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information hebdomadaire Power-On, l’analyste Mark Gurman a révélé le fonctionnement possible du Capture Button qui se trouverait sur tous les iPhone 16. Et, comme on pourrait s’y attendre, il serait destiné à effectuer des actions avec l’appareil photo. Plus précisément, à capturer des vidéos de manière plus facile et plus rapide.

Les iPhone 16 seront une génération S

Selon l’analyste de Bloomberg, tous les modèles d’iPhone 16 auront un nouveau bouton dédié à l’enregistrement vidéo. Un bouton qui aurait un nom assez approprié s’il finit par s’appeler Capture Button, ce qui, connaissant Apple, est très probable. Rien de plus, dans l’Apple Vision Pro, nous trouvons une section portant le même nom.

Le nouveau bouton serait situé en bas à droite des iPhone 16, il serait capacitif avec un retour haptique et on s’attend également à ce qu’il soit sensible à la pression. Grâce à sa sensibilité à la pression, il pourrait éviter les faux positifs pouvant survenir en raison de sa facilité à être pressé en raison de son emplacement, ou ouvrir l’appareil photo dans un mode ou un autre.

Avec le lancement de l’Apple Vision Pro imminent, il est logique qu’Apple permette de filmer des vidéos avec l’iPhone 16 de manière plus rapide afin de voir ensuite les résultats sur son ordinateur spatial. En plus de ce Capture Button, puisqu’on parle de boutons, les modèles de base de l’iPhone 16 intégreraient également le Bouton d’Action que nous avons vu sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Enfin, Mark Gurman ne s’attend pas à de grandes nouveautés pour les iPhone 16, mais plutôt à une mise à jour S. La société ne serait pas seulement concentrée sur son Apple Vision Pro, mais aussi sur ses nouveaux modèles d’AirPods, ainsi que sur l’Apple Watch 2024, dont au moins l’un d’entre eux aurait un design renouvelé et de toutes nouvelles fonctionnalités de santé.

Par conséquent, nous pouvons dire que :

Tous les iPhone 16 auront un nouveau bouton dédié à l’enregistrement vidéo.

Apple se concentrera en 2024 sur ses nouveaux modèles d’AirPods, d’Apple Watch et d’Apple Vision Pro.

Les iPhone 16 seront une mise à jour mineure.

Nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Bien que les iPhone 16 ne soient présentés qu’en 2024, nous connaissons déjà de nombreuses nouveautés que nous pourrions voir sur eux. Comme les suivantes que nous vous présentons ci-dessous :