Ils touchent de nouveau le fond : ces écouteurs avec 70h de batterie sont votre meilleure option pour 72 euros

Très bonne autonomie, son incroyable et annulation de bruit brutale, que veux-tu de plus à ce prix?

Ces écouteurs Bluetooth 1More sont une excellente alternative à d’autres écouteurs de plus de 200 euros.

Le temps nous presse tous, il reste peu de temps pour faire les derniers achats en ligne et qu’ils arrivent à temps pour Noël. Les écouteurs sont un bon cadeau pour tout le monde et aujourd’hui, les 1More SonoFlow, qui avaient déjà baissé de prix auparavant mais pas autant, s’effondrent à nouveau, cette fois-ci jusqu’à 72,99 euros sur Amazon. Ce sont l’une des meilleures options d’écouteurs à moins de 100 euros en ce moment.

Ce sont des écouteurs Bluetooth avec un casque capable de nous offrir un son spectaculaire à un prix extrêmement abordable. Leur autonomie est exceptionnelle, la qualité des appels est incroyable et ils sont extrêmement confortables pour une utilisation pendant de nombreuses heures. Le prix est le meilleur du marché en ce moment, vous pouvez également les obtenir sur AliExpress pour 90 euros, mais ils n’arriveront pas à temps.

Pourquoi ces écouteurs 1More sont un bon achat pour 72 euros

Tout d’abord, si vous aimez le son de qualité et que vous aimez distinguer les multiples instruments des chansons, ces SonoFlow vont vous plaire. Ils sont équipés de pilotes de 40 mm, ce qui signifie qu’ils sont de type over-ear, ils couvrent toute votre oreille et laissent le son se propager librement entre les écouteurs et vos oreilles.

De plus, ils sont compatibles avec les codecs les plus avancés et les plus haute qualité du marché, les LDAC de Sony. Ceux-ci sont capables de transmettre des morceaux de musique d’une qualité allant jusqu’à 990 Kbps. Et si vous avez l’oreille fine, vous devriez savoir que l’oreille humaine n’entend que jusqu’à 20 000 Hz de fréquence, et ces 1More SonoFlow peuvent émettre de 10 Hz à 40 000 Hz. Vous pourrez ressentir le son et les basses sont assez impressionnantes.

Une autre grande caractéristique de ces SonoFlow est leur batterie intégrée. Avec une seule charge complète, ils offrent jusqu’à 70 heures d’autonomie (50 heures avec la réduction de bruit activée). Avec leur charge rapide, vous obtenez 5 heures d’utilisation en seulement 5 minutes connectés à leur port USB-C. Et si vous voulez prolonger la vie de la batterie, vous pouvez continuer à les utiliser avec un câble Jack de 3,5 mm.

D’autre part, les 1More SonoFlow disposent d’une application propre (SonoFlow Music) à partir de laquelle vous pouvez personnaliser le son à votre guise. Elle dispose de 12 égaliseurs prédéfinis pour différents types de styles musicaux, et vous pourrez également les personnaliser selon vos préférences.

La réduction de bruit de ces SonoFlow utilise ses 5 microphones intégrés pour offrir une isolation remarquable. De la capture de votre voix lors des appels à la suppression des bruits ambiants, les SonoFlow vous laisseront seul dans le monde (pour le mieux) pour que vous puissiez entendre tous les détails de vos chansons préférées.

➡️ Voir l’offre 1More SonoFlow

Enfin, ce sont des écouteurs Bluetooth très confortables, avec des coussinets en similicuir doux et rembourrés avec effet mémoire. Le serre-tête est composé d’une bande métallique souple qui permet de l’agrandir, de la plier et de la tirer autant que vous le souhaitez sans la casser.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.