Les 7 meilleures applications pour faire des listes de souhaits

Les listes de souhaits peuvent être très utiles pour organiser les fêtes de Noël et les anniversaires. Nous vous présentons les meilleures applications pour les créer.

Dessin d’un carnet avec une liste de souhaits.

Trouvez-vous difficile d’organiser les cadeaux que vous allez offrir à chaque personne lors des fêtes de Noël ou des anniversaires ? Voulez-vous indiquer clairement à votre famille, votre partenaire ou vos amis ce que vous aimeriez qu’ils vous offrent ? Alors ce dont vous avez besoin est une application pour créer des listes de souhaits. Il s’agit d’outils similaires aux applications de listes de tâches, mais conçus spécialement pour stocker les souhaits de cadeaux potentiels. Le résultat final est beaucoup plus organisé que ce que nous pourrions faire dans une note Google Keep ou similaire. Nous vous présentons ci-dessous les meilleures applications pour cela.

WishUpon

Cet outil nous permet de naviguer à travers une grande variété de boutiques en ligne de différents styles sans avoir à quitter l’application. Chaque fois que nous trouvons un produit qui nous plaît, nous pouvons le sauvegarder dans notre liste de souhaits depuis l’application même. De cette façon, nous n’aurons pas à faire de captures d’écran ni à copier-coller le lien. Une fois que nous avons créé notre liste, nous pouvons la partager avec ceux qui vont nous offrir un cadeau.

Google Play | WishUpon

Listery

Cette application nous permet de créer des listes de cadeaux de tous types, des listes d’anniversaires aux baby showers, mariages et communions, et de les partager par la suite avec d’autres utilisateurs pour qu’ils sachent ce que nous voulons recevoir en cadeau. Nous pourrons également accéder aux listes que d’autres personnes ont créées pour nous assurer de faire le bon choix de cadeau.

Les listes peuvent être publiques ou privées, de manière à ce que vous puissiez décider avec qui les partager et à qui vous préférez cacher les informations.

Google Play | Listery

Things to get me

Cette application est indépendante de tout store en ligne, ce qui nous permet de créer des listes de souhaits provenant de n’importe quel commerce. Elle présente l’avantage de ne pas nécessiter d’inscription, mais nous pouvons simplement créer les listes dans la mémoire de notre appareil mobile. Une fois la liste terminée, nous pouvons la partager avec notre famille ou nos amis pour qu’ils aient accès à tout ce que nous voulons recevoir lors de notre prochaine célébration.

Google Play | Things to get me

Giftbuster

Avec cette application, nous pouvons enregistrer les liens vers n’importe quel produit que nous trouvons dans le store en ligne de notre choix. De cette façon, nous créons notre liste de cadeaux avec le lien vers l’endroit où la personne qui souhaite nous offrir quelque chose peut trouver ce que nous désirons. En plus du lien, nous pouvons également enregistrer des images, des informations et le prix, afin de faciliter au maximum la tâche de la personne qui nous offre un cadeau, et avec laquelle nous pouvons le partager facilement.

Google Play | Giftbuster

Elfster

Cette application va au-delà des listes de souhaits classiques pour montrer à une autre personne quels sont les cadeaux que nous aimerions recevoir. En effet, elle offre également quelques fonctions supplémentaires qui peuvent être très intéressantes, notamment la possibilité d’organiser un Secret Santa à Noël ou à toute autre période de l’année.

En ce qui concerne les listes que nous créons avec elle, nous pouvons inclure à la fois le produit que nous souhaitons et le lien vers l’endroit où l’acheter. Et nous pouvons les partager même avec des personnes n’ayant pas Elfster, pour nous assurer de recevoir le cadeau idéal.

Google Play | Elfster

Wishlist

Cette application dispose d’un navigateur intégré qui nous permet de naviguer à travers les différentes boutiques en ligne qui pourraient nous intéresser. Lorsque nous voyons quelque chose que nous voulons ajouter à notre liste de souhaits, il suffit d’appuyer sur le bouton prévu à cet effet pour le sauvegarder. Ainsi, en quelques minutes, vous pouvez avoir une liste de souhaits parfaitement détaillée pour vous assurer de recevoir toujours ce que vous désirez vraiment.

Google Play | WishList

Giftster

Cette application, de manière similaire aux précédentes, nous permet de créer des listes avec des produits provenant de n’importe quel store en ligne. L’une des fonctionnalités les plus pratiques est la possibilité de créer des groupes dans lesquels chaque personne peut ajouter sa liste pour que les autres sachent ce qu’ils souhaitent recevoir comme cadeau. Cette fonction peut être particulièrement pratique pour les achats de Noël, où les familles se font généralement des cadeaux les unes aux autres.

Google Play | Giftster

Toutes ces applications ont des fonctionnalités similaires, il vous faudra donc décider celle qui convient le mieux à vos besoins. Mais parmi toutes celles que nous avons proposées, vous trouverez certainement celle qui correspond à ce que vous recherchez.