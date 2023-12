Signification des bips du BIOS de votre PC : liste complète des codes

Voici un guide où je t’explique la signification des bips de la BIOS et pourquoi ta carte mère t’envoie des signaux.

Si la BIOS bippe, cela signifie qu’elle veut te dire quelque chose | Image générée avec Bing Chat.

Dans le monde des ordinateurs, la BIOS joue un rôle crucial dans le fonctionnement de notre système. Grâce à ce logiciel simple, la carte mère peut contrôler tous les composants de l’équipement. Mais que se passe-t-il en cas d’erreur ? Dans ce cas, la BIOS utilise un signal acoustique pour communiquer avec toi.

Dans cet article, je t’explique ce que sont exactement ces bips de la BIOS et pourquoi ils sont importants. De plus, je te montrerai quels sont les bips les plus courants selon le fabricant. Il s’agit d’un guide complet pour comprendre ce que ton PC essaie de te dire lorsqu’il émet ces sons spécifiques. Ne le manque pas !

Qu’est-ce que les bips de la BIOS ?

Les bips de la BIOS sont des signaux acoustiques qui contiennent un message spécifique. Selon le rythme, les répétitions et la fréquence de leur émission, ces bips signifient quelque chose. Cependant, si une carte mère émet des sons, cela signifie très probablement que quelque chose ne va pas tout à fait bien. Ils peuvent même t’aider à accélérer la vitesse d’un ordinateur lent ou à retrouver l’accès à un périphérique.

Cependant, avant de paniquer, rappelle-toi que bien qu’ils soient liés à des erreurs, ils n’indiquent pas toujours l’existence d’un problème très grave ou irréparable. En réalité, parfois, les bips de la BIOS ne se font entendre qu’une seule fois et disparaissent au démarrage suivant.

En fonction du fabricant et du concepteur du logiciel qui gère la carte mère, le code des signaux acoustiques varie. Par conséquent, il n’existe pas de guide unique pour toutes les cartes mères. Il est plutôt nécessaire de découvrir qui est le fabricant de la BIOS inclus dans la carte pour ensuite décrypter ce que signifie le bip.

N’oublie pas non plus que le concepteur de la BIOS ne correspond pas toujours au fabricant de la carte. Les fabricants de matériel font souvent appel à des entreprises externes pour concevoir des composants spécifiques de leurs produits.

Pour connaître la marque de la BIOS, télécharge l’application CPU-Z et suis ces étapes :

Exécute l’outil. Ouvre l’onglet Mainboard. Vérifie les données de la carte mère et de la BIOS.

Que signifient les bips de la carte mère sur ton PC ?

Une fois que tu as identifié le fabricant de la BIOS, il est beaucoup plus facile de savoir ce que signifient les bips que tu entends au démarrage de l’ordinateur. Ci-dessous, je te présente une liste des significations des signaux acoustiques selon le fabricant de la BIOS.

AMI

Commençons par les signaux acoustiques d’erreur des cartes AMI. Voici le tableau d’équivalence :

Type de signal ou de bip Signification 1 bip court La RAM et la carte mère n’interagissent pas correctement 1 bip long Auto-test sans détection d’erreurs Tonalité continue Alimentation défectueuse 1 bip long, 1 bip court Défaillance de la carte mère 1 bip long, 2 bips courts Carte graphique non reconnue 1 bip long, 3 bips courts Erreur avec la mémoire vidéo 2 bips courts Erreur de parité dans les premiers 64 ko de mémoire 2 bips longs, 2 bips courts Erreur avec la mémoire vidéo 3 bips courts, 3 bips longs, 3 bips courts Mémoire défectueuse ; la RAM doit être remplacée 5 bips courts Problèmes avec le processeur 6 bips courts Impossible de basculer la BIOS en mode sécurisé 7 bips courts Erreur du processeur ou de la carte graphique 8 bips courts Erreur de mémoire de la carte graphique 9 bips courts Batterie CMOS défectueuse 10 bips courts Erreur dans l’enregistrement d’arrêt de CMOS-RAM 11 bips courts Erreur dans le cache externe

IBM

Penchons-nous maintenant sur les signaux acoustiques d’erreur des cartes IBM. Voici toutes les informations :

Type de signal ou de bip Signification 1 bip court Auto-test sans détection d’erreurs 2 bips courts Erreur lors de la POST ; des informations supplémentaires sur l’erreur s’affichent à l’écran Aucun son Erreur dans l’alimentation, la carte du système, le processeur ; souvent lié à l’alimentation Tonalité continue Problème avec l’alimentation, la carte mère, le clavier Tonalité courte répétée Problème avec l’alimentation ou la carte mère 1 bip long, 1 bip court Problème avec la carte système 1 bip long, 2 bips courts Problème avec la carte graphique 1 bip long, 3 bips courts Problème avec la carte graphique 3 bips longs Problème de clavier

Dell

Passons maintenant au sens des signaux acoustiques ou des bips sur une carte Dell. Note que, selon les informations officielles, ces signaux peuvent avoir leur équivalent sous la forme d’une LED lumineuse. Voici le tableau d’équivalence :

Signal acoustique ou LED Signification 1 bip/clair clignotement Problème détecté dans la mémoire ROM de la BIOS ou corruption de celle-ci 2 bips/clignotements Impossible de localiser la mémoire RAM 3 bips/clignotements Détection d’une erreur sur la carte mère 4 bips/clignotements Identification d’une défaillance de la mémoire RAM 5 bips/clignotements Indication d’un problème avec la batterie de la BIOS 6 bips/clignotements Identification d’une défaillance de la carte vidéo ou de la carte graphique 7 bips/clignotements Dommage sur le processeur ou incompatibilité avec la carte mère

Award/Phoenix

Regardons maintenant la signification de chacun des bips qui apparaissent sur les cartes mères Award Phoenix. Voici les significations :

Signal acoustique Signification 1 bip court Auto-test sans détection d’erreurs 2 bips courts Erreur non spécifiée ; affichage précis de l’erreur sur l’écran Tonalité continue Mémoire ou carte graphique non reconnue Tonalité courte répétée La carte mère reçoit suffisamment d’énergie de l’alimentation 1 bip long Erreur de RAM 1 bip long, 1 bip court Carte mère défectueuse 1 bip long, 2 bips courts Carte graphique défectueuse 1 bip long, 3 bips courts Contrôleur de clavier ; erreur de carte graphique (dans les versions plus récentes de la BIOS) 3 bips longs Erreur de communication entre le clavier et la carte mère

Apple

Enfin, je te montre la signification des bips sur un Mac. Les cartes mères Apple sont configurées pour afficher les erreurs suivantes :