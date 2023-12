Ceci est le premier mobile avec une réparabilité de 10 selon iFixit

Fairphone monte en gamme avec ses mobiles durables et obtient avec le « 5 » le premier sceau de réparabilité 10 sur 10 selon iFixit.

C’est le mobile (presque) immortel, et les amis d’iFixit le confirment après avoir démonté ce Fairphone 5.

Ceux qui suivent un peu les mouvements de cette industrie connaîtront Fairphone et ses mobiles (presque) immortels, et c’est que le fabricant basé à Amsterdam a maintenu le support des mises à jour de ses smartphones précédents même pendant plus de 7 ans. Son idée est de rendre les smartphones les plus durables du marché, et avec cette ambition, le Fairphone 5 est arrivé pour élever encore plus le niveau.

Et nous pouvons témoigner qu’ils y sont parvenus. Ou plutôt, c’est iFixit qui témoigne, car les experts les plus reconnus du marché en matière de démontage et de guides de réparation ont attribué pour la première fois de l’histoire une note de 10 sur 10 à un smartphone pour sa facilité d’accès et la simplicité qu’il offre lors des réparations.

Voici le sceau, qui restera à jamais entre les mains de Fairphone et de son ‘5’ :

Chez Fairphone, ils ont toujours été fiers de leurs mobiles durables en leur offrant des années et des années de support, mais avec le Fairphone 5, ils ont franchi plusieurs échelons pour obtenir un score de réparabilité de 10 sur 10 selon iFixit.

Pourquoi iFixit récompense le Fairphone 5

Eh bien, la première chose que souligne iFixit à propos de ce smartphone éthique, c’est que oui, l’ouvrir et accéder à ses entrailles est extrêmement facile, et cela malgré le fait que la dernière génération du Fairphone ait obtenu une certification IP55 qui garantit une résistance aux liquides et à la poussière.

En réalité, il suffit de retirer le couvercle arrière en plastique pour accéder à la batterie, comme autrefois, ce qui facilite énormément le remplacement du composant qui est le plus susceptible de tomber en panne dans un appareil mobile, à savoir la batterie lithium mentionnée précédemment.

Les experts réparateurs mettent également l’accent sur l’amélioration photographique, car le Fairphone 5 est équipé d’un groupe de trois capteurs, dont deux de 50 mégapixels, le principal et l’ultra grand angle, ainsi qu’un ToF pour obtenir des données de profondeur et améliorer la mise au point. Dans tous les cas, la société d’Amsterdam a réussi à intégrer les trois dans des modules indépendants, de sorte que nous pourrons les réparer individuellement, ce qui permet d’économiser des coûts et d’éviter plus de déchets électroniques inutiles.

Le changement le plus important, cependant, réside dans la séparation de la carte mère du smartphone en deux composants qui sont installés séparément, ce qui permet d’accueillir une batterie plus grande à l’intérieur sans compliquer la résolution de toute panne. Les concepteurs de Fairphone ont pensé à tout, en marquant les deux cartes pour que nous sachions toujours où connecter chaque chose, le câble rouge, le blanc ou le noir, évitant ainsi les confusions et facilitant la vie de quiconque ouvrira l’appareil.

Selon iFixit, le secret de ce 10 sur 10 n’est en aucun cas expliqué par un seul changement, mais tous les petits éléments ont été soigneusement étudiés pour que rien ne complique le remplacement des composants clés, des boutons aux connecteurs, en passant par cette modification clé qui indépendise les caméras.

Le plus remarquable selon iFixit est que les pièces de rechange sont accessibles, faciles à obtenir et pas cher, la batterie coûtant moins de 40 euros et pouvant être remplacée en quelques secondes.

Fairphone 5 5G (8GB/256GB) Dual SIM – Edition Transparente

Il ne pouvait pas manquer, donc on mentionne également le support de mises à jour de Fairphone, quelque chose d’unique sur le marché, avec jusqu’à 5 mises à jour majeures d’Android pour ses derniers smartphones et plus de 8 ans de correctifs de sécurité, ce que Qualcomm en tant que fournisseur du chipset principal a aidé, avec une puce QCM6490 conçue pour les applications industrielles qui n’offre pas une puissance de dernière génération, mais une compatibilité plus durable que celle de la famille Snapdragon, avec des pilotes disponibles pendant beaucoup plus longtemps.

Il y a une ombre, il y en a toujours une, et c’est que le Fairphone 5 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales non réparable, qui ne peut pas être remplacé, bien que iFixit précise que ce composant ne tombe pratiquement jamais en panne et que la faute n’incombe pas à Fairphone, mais à la réglementation, car remplacer la carte mère où se trouve le lecteur changerait également l’IMEI de l’appareil, ce qui n’est évidemment pas autorisé.

Un excellent travail du fabricant européen, sans aucun doute…!

