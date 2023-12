Jason Statham a failli mourir pendant le tournage des Expendables 3

Son entraînement en natation, la clé pour éviter un drame.

Jason Statham dans le rôle de Lee Christmas

Avec autant de testostérone sur le tournage des Expendables, il est normal que certaines scènes débordent et c’est exactement ce qui s’est produit lors du tournage des Expendables 3, un film sorti en 2014 et qui a failli coûter la vie à Jason Statham, bien que nous sachions, étant donné qu’il est également acteur dans la saga The Mechanic, Megalodon ou The Transporter.

Dans cette scène, Statham était à l’intérieur d’un camion qui devait freiner brusquement dans un port en Somalie, où l’équipe dirigée par Stallone était présente pour intercepter un chargement de bombes destiné à être livré à un seigneur de la guerre. Cependant, un problème de freins du véhicule a fait que celui-ci a sombré dans les eaux de l’océan Indien, suscitant l’inquiétude du reste de la distribution et de tous ceux qui travaillaient à ce moment-là.

Le mauvais sort a voulu que, bien que tous soient sortis immédiatement du camion, Statham mette plus de temps que prévu, et la cause en était l’étui de son pistolet, qui s’était accroché à la ceinture de sécurité de l’acteur. Heureusement, grâce à sa jeunesse consacrée à la natation, notamment au plongeon, où il a même participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, les choses ne se sont pas aggravées, mais la peur a été immense. À tel point que son collègue de casting, Terry Crews, que nous avons pu voir dans des films tels que Deadpool 2 et la série Brooklyn Nine-Nine (ainsi que dans de nombreuses publicités destinées au marché japonais), pense que si lui-même avait eu l’accident à la place de Statham, il se serait noyé.

Cependant, quelques minutes après son sauvetage et après avoir passé quelques moments de stupeur suite à l’incident, Jason Statham est revenu sur le plateau avec des vêtements secs et a repris son travail.

Les Expendables 3

Dans les Expendables 3, réalisé par Patrick Hughes, Barney Ross (interprété par Sylvester Stallone) dirige son équipe de mercenaires pour mener à bien une mission personnelle. Après que l’un de leurs camarades ait été brutalement assassiné par Conrad Stonebanks (Mel Gibson), un ancien cofondateur des Expendables qui est maintenant devenu un impitoyable trafiquant d’armes, Ross décide de recruter du sang neuf et d’affronter son ennemi le plus dangereux à ce jour. Avec des visages familiers et de nouveaux recrues, l’équipe des Expendables se lance dans une bataille intense et explosive pour arrêter Stonebanks et rétablir la justice lors d’un affrontement qui mettra à l’épreuve leur courage et leur loyauté.