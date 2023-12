Les astuces de James Cameron dans Titanic : « Nous avons engagé des figurants de petite…

Le film le plus cher à l’époque a aussi dû faire des économies.

James Cameron

Titanic est l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma ainsi que l’un des plus primés. Avec 11 Oscars à son actif, il a récemment été relancé en format domestique, avec une édition en 4K avec Dolby Vision HDR et audio Atmos, étant également le premier de six films de Cameron à arriver dans ces conditions, y compris Abyss, Mensonges d’État, Aliens, Avatar et Avatar: Le sens de l’eau.

En parlant de cela avec le Los Angeles Times, et des 200 millions qu’il a coûté pour sa production, une folie absolue de nos jours et encore plus en 1998, étant alors le film le plus cher jamais tourné, le réalisateur en a profité pour nous révéler quelques-uns des trucs qu’ils ont utilisés pendant le tournage, et c’est que, même si ça ne se voit pas, il a fallu se serrer la ceinture de plusieurs manières.

Les astuces qui ont réduit le coût de Titanic

Pour commencer, l’idée de fabriquer un plateau de tournage entier, dont la principale différence par rapport à celui qui avait déjà été réalisé était que son inclinaison était de 3 degrés et non de 6, comme celui utilisé au moment du naufrage, a été complètement abandonnée. Une astuce qui a économisé 750 000 dollars au studio.

La suivante est liée à des raisons logistiques, et c’est que la dernière scène tournée était celle du navire heurtant l’iceberg et que tous les intérieurs étaient inondés d’eau ; une chose réelle. Les décors ont été détruits à la fin du tournage, évitant ainsi leur duplication. De plus, la partie extérieure du Titanic a été soigneusement entretenue jusqu’à cette scène afin de ne pas avoir à la réparer et de la faire apparaître aussi majestueuse en inclinant sa proue que nous nous en souvenons.

Mais le meilleur concerne les figurants, les personnages qui peuplent le navire, et c’est que, contrairement à aujourd’hui, augmenter les proportions d’une maquette n’était pas facile, même grâce à l’utilisation de la CGI (Imagerie Générée par Ordinateur), donc des décors de taille très ajustée ont été construits, peut-être même trop, et la solution a été de recruter des personnes ne dépassant pas les 1,70 mètre. « Nous avons seulement embauché des figurants de petite taille pour que notre plateau paraisse plus grand », déclare Cameron.