PopFrame: la meilleure application pour partager les captures et enregistrements d’écran de votre iPhone

PopFrame est l’une des meilleures applications que j’ai essayées pour partager des captures d’écran.

Vue de PopFrame pour iPhone

Je pense pouvoir affirmer sans me tromper que PopFrame est l’une des applications les plus remarquables pour partager des captures et des enregistrements d’écran sur des appareils iPhone. Sa combinaison de simplicité et d’efficacité en réalité l’une des options les plus remarquables de l’App Store pour cet usage. Et le meilleur de tout, c’est que c’est une alternative pas cher.

PopFrame est une application qui tient ses promesses : elle intègre les captures ou les enregistrements d’écran de votre iPhone dans la représentation visuelle d’un iPhone, vous permettant de les partager de manière attrayante et esthétique. Non seulement elle fait cela automatiquement, mais elle vous offre également la possibilité de personnaliser le fond ou le format selon vos préférences.

Rehaussez la qualité des captures d’écran de l’iPhone avec PopFrame

PopFrame se distingue par sa simplicité et sa facilité d’utilisation. Pour commencer la création, appuyez simplement sur le bouton + qui s’affiche à l’écran. Après avoir sélectionné une image de votre bibliothèque de photos, l’application l’intègre automatiquement dans le cadre d’un iPhone, plus précisément le vôtre. À partir de là, vous pouvez commencer à personnaliser.

PopFrame propose des fonds d’écran de différentes couleurs pour que vous puissiez choisir celui qui vous plaît le plus. De plus, il dispose d’une option qui ajuste le fond de l’image en fonction des couleurs prédominantes dans votre capture d’écran, dans le but d’obtenir une harmonie visuelle. Il dispose également d’un outil pour créer un halo autour du cadre de l’iPhone.

Enfin, il existe une option qui vous permet de sélectionner la proportion de l’iPhone qui est partagée. En d’autres termes, vous pouvez partager l’intégralité de l’iPhone ou des parties spécifiques, que ce soit la partie supérieure, inférieure ou du centre. De cette façon, vous pouvez mettre en évidence des éléments spécifiques dans l’image.

PopFrame se distingue également pour le partage d’enregistrements d’écran

PopFrame offre également la possibilité de partager des enregistrements d’écran de votre iPhone, soit avec un son de fond, soit sans. Le fonctionnement est similaire à celui des captures d’écran, mais avec quelques variations spécifiques pour les enregistrements présentant un contenu particulier.

Dans les enregistrements d’écran, il est également possible de modifier le fond, que ce soit en choisissant une couleur spécifique ou en permettant qu’elle corresponde aux couleurs prédominantes de la vidéo. De plus, il offre une option qui vous permet de créer un pointeur pour mettre en évidence des parties spécifiques de la vidéo.

Personnellement, j’ai utilisé cette application pendant environ un an et demi et je n’ai pas trouvé de meilleure alternative. PopFrame restera l’outil que je choisirai pour partager mes captures d’écran pendant longtemps.