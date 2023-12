L’espoir des grandes entreprises comme Alphabet : des roches pour freiner le changement climatique

La poussière de basalte peut retenir de grandes quantités de CO2, selon cette startup.

Le basalte, l’un des minéraux les plus communs de la Terre, peut améliorer l’absorption du CO2 dans le sol.

Les grandes entreprises du secteur technologique, telles qu’Alphabet, Stripe ou Shopify, consacrent également du temps et des ressources à réduire leur empreinte carbone afin de minimiser le changement climatique. Et elles ont un nouvel espoir placé dans des roches très spéciales, capables de filtrer le dioxyde de carbone (CO2) et qui sont en train d’être étudiées par la société Lithos Carbon.

Des roches qui absorbent le CO2

Il est connu depuis longtemps que le sol est capable de retenir de grandes quantités de dioxyde de carbone, qui sont libérées lorsqu’on travaille cette terre. C’est pourquoi Lithos Carbon travaille sur cette même prémisse pour créer des espaces où, grâce à ces roches pulvérisées, le dioxyde de carbone reste dans le sol et ne s’échappe pas dans l’atmosphère. De même, il est également capable de retenir le CO2 de l’air pour que cet élément soit dévoilé dans le sol. Et la roche clé serait le basalte.

Il reste encore de nombreuses incertitudes quant à l’efficacité à grande échelle de ces roches, qui, bien qu’elles soient capables de réduire la présence de CO2 dans l’atmosphère, sont considérées comme insuffisantes par de nombreux experts pour ralentir le rythme de production de CO2 sur Terre, incitant les entreprises les plus puissantes à réduire elles-mêmes leurs émissions de dioxyde de carbone dans le cadre de leurs activités commerciales.

Mesures de transition environnementale

C’est une initiative assez remarquable qui utilise la poussière de basalte, mais d’autres grandes entreprises s’efforcent également de devenir plus durables, comme c’est le cas d’Apple, par exemple. En réalité, l’entreprise veut tellement mettre en avant son engagement envers l’environnement qu’elle a également réalisé une vidéo promotionnelle détendue lors de la dernière keynote d’Apple pour présenter l’iPhone 15, dans laquelle elle expliquait ses projets futurs et les objectifs atteints en termes d’impact environnemental.

Il est évident qu’avec les changements appréciables que connaît le climat ces dernières années, avec un effet de serre qui augmente la température de la planète de plus en plus, les grandes entreprises, qui sont souvent les principaux pollueurs du monde, cherchent à réduire leur impact avec des initiatives de ce type, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Avec un récent Sommet sur le Climat qui a montré la position mondiale visant à réduire les combustibles fossiles jusqu’à leur éradication, tout dépendra de la volonté des entreprises de s’orienter dans cette direction.