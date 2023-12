Seulement 143 euros : ce Samsung Galaxy est génial si vous recherchez quelque chose de pas cher

Le smartphone de Samsung arrive avec une fiche complète de caractéristiques et un prix plus que tentant.

Le smartphone de Samsung et ses différentes couleurs.

Cette offre d’Amazon met sur un plateau un bon téléphone Samsung milieu de gamme, un dispositif complet et pas cher auquel il est difficile de résister. Vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy A14 pour seulement 143 euros. Êtes-vous un utilisateur d’Amazon Prime ? Vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Tous les téléphones qui valent moins de 150 euros ne sont pas de Xiaomi ou realme, le smartphone coréen a beaucoup à offrir et vous permettra de profiter pendant longtemps. Nous vous expliquons pourquoi il reste un bon achat à la fin de l’année 2023.

Achetez le téléphone Samsung au meilleur prix

A l’avant de ce Samsung, un écran IPS de 6,6 pouces et haute résolution qui est assez bon. Il se déplace également avec fluidité grâce à ses 90 Hz de rafraîchissement, c’est un écran très agréable. Son design est simple mais joli, avec un dos doux que vous pouvez trouver dans différentes couleurs.

Vos applications favorites fonctionneront parfaitement, vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Les performances de ce Samsung sont plus que décentes grâce au Helio G80, l’un des processeurs fabriqués par MediaTek. Comme nous l’avons mentionné, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Aimez-vous la photographie ? Profitez au maximum du triple appareil photo à l’arrière de ce Samsung. Nous trouvons un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 5 mégapixels qui se comporte bien et un appareil photo macro. Que pouvez-vous demander de plus pour ce prix ?

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A14 (128 Go)

C’est un plaisir de pouvoir acheter de nos jours des smartphones aussi économiques que celui-ci en sachant qu’ils offrent une expérience utilisateur agréable qui ne déçoit pas. Il n’est pas nécessaire de dépenser plus, si vous cherchez un appareil avec lequel accomplir vos tâches quotidiennes et communiquer avec les autres, c’est un excellent achat.

