Voici comment les batteries sont mesurées : différences entre les mAh et les Wh des dispositifs électroniques

Deux mesures largement utilisées et étroitement liées.

La capacité des dispositifs électroniques est importante pour de nombreux utilisateurs avant de choisir un modèle

L’efficacité énergétique des appareils à batterie, en particulier en ce qui concerne la durée de vie, est l’une des questions qui suscitent le plus d’intérêt lors de l’achat d’un appareil. Surtout dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils électroniques qui ont besoin d’une certaine autonomie pour une meilleure utilisation, deux mesures sont généralement utilisées : les milliampères-heures (mAh) et les watts-heures (Wh). Mais quelles sont les différences entre ces deux mesures et, surtout, à quoi correspond une mesure par rapport à l’autre ?

Les milliampères-heures : idéal pour les smartphones et les tablettes

Avant d’aborder les différences entre les mAh et les Wh en termes de mesure, les dispositifs à faible puissance électrique se déplacent très facilement avec ces types de mesure, car ils permettent d’estimer très approximativement la durée de vie d’une batterie en bon état, ce qui est difficile à quantifier en raison de sa volatilité.

C’est visuellement plus facile à interpréter et, compte tenu du fait que les appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes ou les batteries portables ont un volume de vente élevé, le mAh est une mesure de batterie très homogène dans ces formats pour effectuer des mesures, car la différence de tension de ces appareils est généralement assez faible, mais pas leur capacité de courant.

Étant donné que la mesure la plus précise serait celle des watts-heures, mais qu’elle peut être redondante pour des tensions similaires et qu’il a été démontré que le grand public a rapidement compris la durée de vie de la batterie à travers les mAh.

C’est pourquoi, dans ces appareils, la mesure généralement utilisée est celle des milliampères-heures. C’est pourquoi les watts-heures ne sont pas utilisés commercialement dans les téléphones mobiles. Et compte tenu de l’importance de leur autonomie, leur intensité et leur taille ont également augmenté au fil des ans.

Les watts-heures, la mesure pour les ordinateurs portables

En revenant aux Wh, cette mesure est la plus utilisée dans les produits qui ont une plus grande variabilité de tension. Les ordinateurs portables, par exemple, qui ont une grande variabilité de leur puissance en termes de tension, n’auraient pas une mesure équitable en ne mesurant que les mAh, c’est pourquoi le watt-heure, qui se concentre sur l’efficacité énergétique (la quantité maximale de watts qu’il pourrait consommer pendant 1 heure), plus le Wh est élevé, plus la capacité de la batterie est grande.

En réalité, cette formule détermine la conversion entre les watts-heures et les milliampères-heures : multiplier les watts-heures par mille et les diviser par les volts de leur consommation. Cependant, si vous ne voulez pas utiliser une calculatrice, il existe également des sites web qui convertissent facilement les données :

Wh x 1000 / V = mAh

Cela signifierait que, par exemple, si une batterie d’un ordinateur portable à 6 cellules a une capacité de 86 Wh avec une tension de 13,2 volts, elle aurait une capacité d’environ 6 515 mAh, une mesure plus facile à comprendre pour la plupart des consommateurs. Cependant, dans le cas des ordinateurs portables, il est utile de mentionner les watts-heures et leur tension, car selon l’appareil, il peut y avoir des différences assez notables.

Même entre des appareils du même type, comme les ordinateurs portables, il peut y avoir des modèles « Notebook » qui ont une tension plus faible réduisant leur consommation, et d’autres PC Gaming puissants dont la tension serait bien supérieure pour traiter les graphiques exigeants des jeux vidéo produits en temps réel. C’est pourquoi, cette fois-ci, la mesure en Wh est la plus appropriée, car elle fournit des informations clés supplémentaires sur la batterie.