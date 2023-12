La Chine a déjà un successeur pour devenir la plus grande usine du monde et cela n’étonnera personne

La guerre commerciale a eu un bénéficiaire inattendu.

De nombreuses marques produisent déjà dans le pays

Pendant des années, la Chine a été l’usine du monde. Elle est capable de produire pratiquement n’importe quoi et ses réalisations ont été immenses, conduisant le pays à une modernisation sans précédent en si peu de temps. Le plus long pont du monde relie les pôles industriels de la Chine, tout en restant une puissance exportatrice de premier plan. Cependant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a fait de la Chine ne soit plus le marché idéal pour que de nombreuses entreprises délocalisent leurs usines là-bas. Pour cette raison, de nouveaux marchés sont recherchés où il est possible d’avoir accès à une main-d’œuvre en grande quantité afin que la technologie continue de circuler à travers le monde entier.

Il semble que les investisseurs l’aient trouvé assez près de la Chine, puisqu’il est frontalier avec elle. Il s’agit du Vietnam, un pays aux caractéristiques similaires à la Chine et qui s’est modernisé ces dernières années. En réalité, de nombreuses usines de puces et de téléphones mobiles sont en train de déménager dans le pays pour commencer à produire massivement pour le marché mondial. En réalité, des images choquantes ont été vues pendant la pandémie de COVID-19 où les travailleurs vietnamiens dormaient sous des tentes pour continuer à produire pour le grand marché.

Un pays qui veut prendre la relève

Comme le souligne l’ONU, le volume de produits sortant de Chine est en chute libre, tout comme leur prix. Cela pourrait causer une certaine crise dans le secteur maritime chinois, tandis que dans d’autres pays asiatiques, la production et l’expédition de produits vers le monde entier sont en plein essor.

Ainsi, il semble que le Vietnam soit au cœur de tout cela, devenant le pays qui accueille le plus d’investissements étrangers et où les usines semblent se localiser après avoir quitté la Chine et d’autres pays occidentaux. En grande partie parce qu’il est un pays stable, avec une population croissante et une technologie qui commence à se démarquer. En réalité, il a de plus en plus de routes maritimes directes avec les États-Unis.

Attention, car cet essor économique peut être quelque chose de bon pour tout le pays ou seulement pour les élites selon la façon dont la question est gérée. On a déjà vu des travailleurs travailler de longues heures pour atteindre les quotas de production, ce qui n’est pas positif et détériore la qualité de vie des personnes.

Pour résumer tous les aspects brièvement traités :

La Chine commence à baisser ses exportations.

Le pôle économique commence à osciller autour de toute l’Asie et pas uniquement de la Chine.

La Chine est l’un des principaux fournisseurs d’une grande quantité de matières premières et d’objets technologiques.

Cependant, il existe un grave problème dû au blocus commercial subi par les États-Unis .

. Cela a fait du Vietnam l’un des principaux points vers lesquels les entreprises délocalisent leurs usines.

Le pays, qui a une longue côte, a fait proliférer de nombreuses villes le long de celle-ci, sans avoir besoin de se concentrer sur Ho Chi Minh ou Saïgon, les deux principales villes du pays. Ainsi, un pays qui avait jusqu’à présent attiré des investissements étrangers plus modestes a vu leur nombre doubler et le nombre d’entreprises s’implantant sur son territoire augmenter.