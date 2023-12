C’est pour moi le meilleur téléphone portable que Xiaomi a présenté cette année et n’a rien à voir avec sa puissance brute

Il est devenu un classique de notre époque que Xiaomi nous présente une quantité énorme de dispositifs mobiles tout au long de l’année, mais comme d’habitude, certains sont plus recommandables que d’autres. En réalité, nous avons nous-mêmes voulu choisir celui que nous avons le plus aimé cette année 2023, et ce n’est autre que le fantastique Xiaomi 13T.

Et pour notre surprise, cet appareil peut être actuellement trouvé pour seulement 499,99 euros dans sa seule variante de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, un prix qui en réalité le meilleur achat en dessous de 500 euros car il offre non seulement de la puissance, mais aussi de nombreuses autres caractéristiques haut de gamme que nous vous décrivons dans cet article.

Smartphone Xiaomi 13T 8GB/ 256GB/ 6.67″/ 5G

Pour NetcostSecurity, le Xiaomi 13T est le meilleur téléphone que la marque a lancé en 2023

Évidemment, nous avons affaire à un téléphone qui n’est pas le meilleur de la marque, mais il ne fait aucun doute que compte tenu de son prix, nous ne pouvons pas en demander beaucoup plus. En effet, dès le design, nous pouvons voir qu’il a une esthétique assez similaire à celle que l’on voit dans un Xiaomi 13 Pro, un appareil beaucoup plus cher et qui parle très bien de la qualité apportée par ce 13T.



En réalité, même s’il ne porte pas le dernier processeur du marché, nous disposons à l’intérieur du fantastique MediaTek Dimensity 8200-Ultra, une puce dont la puissance est largement suffisante pour exécuter n’importe quelle application ou jeu, et dont l’expérience est enrichie par son superbe écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, ce qui en réalité l’idéal pour visualiser du contenu avec la meilleure qualité possible.

De plus, nous pouvons également profiter d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 67 W, un ensemble de caméras signées par Leica avec un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.9, et en plus de cela, d’autres éléments de premier ordre tels que le WiFi 7, Bluetooth 5.4 ou la résistance IP68, qui sont généralement réservés à des smartphones bien plus chers.



Pour toutes ces raisons, cet Xiaomi 13T nous semble être le meilleur appareil que Xiaomi a lancé tout au long de l’année 2023, surtout si nous considérons qu’il peut être actuellement acheté pour 499,99 euros sur le site web de la marque. Il se peut qu’il ne soit pas le meilleur de la marque, mais pour son prix, nous aurons une véritable bête dans presque tous les domaines.

