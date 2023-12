Ce lac perdu détient la clé de l’origine de la vie sur notre planète: surprenant

La découverte est surprenante et permet de comprendre comment la vie a commencé sur Terre.

La vie il y a des millions d’années aurait pu commencer de manière similaire à celle de ce lagon | Image : Bryan Hynek, Université de Boulder, Colorado

Entre le Chili et l’Argentine se trouve l’un des endroits les plus désertiques et insolites du monde entier. Là-bas, la terre est peu connue et il y a des lagunes salées et de vastes étendues de terre où l’Homme n’a jamais mis les pieds. Là-bas, il existe de nombreuses façons d’étudier l’origine de la vie sur notre planète, ainsi que de trouver une flore et une faune qui vivent depuis des milliers d’années sans avoir été suffisamment explorées en raison du manque de moyens et de l’inexploré du lieu.

Maintenant, un groupe de scientifiques dirigé par Brian Hynek a découvert l’un des premiers signes de vie sur Terre et a analysé un lac oublié depuis longtemps où les formes de vie vivent exactement comme il y a 3,5 milliards d’années. Voyons ce que cet endroit a de spécial, mais pour cela nous devons voyager jusqu’à Puna de Atacama.

Il n’est pas étonnant que les endroits inhospitaliers laissent des empreintes surprenantes, comme des animaux âgés de plus de 45 000 ans ou des virus géants

L’origine de la vie plus proche que jamais

Une équipe scientifique dirigée par Brian Hynek, géologue à l’Université de Boulder, a fait une découverte surprenante selon Phys.org. Ainsi, à Puna de Atacama, l’une des zones les plus arides et les plus inaccessibles de notre planète, ils ont découvert des lacs où la vie est conservée exactement comme elle est apparue sur notre planète.

Pour cela, avec un soleil brûlant à l’horizon, ils ont dû parcourir neuf heures de route pour atteindre ce lieu si particulier avec 12 lagunes et 100 000 mètres carrés à une altitude de 3 700 mètres. Hynek, accompagné de la microbiologiste María Farias, a réalisé un exploit qui leur a permis de décrypter en profondeur l’origine de la vie aux premières étapes géologiques de la Terre.

Là-bas, ils ont trouvé des stromatolithes, une vie microscopique qui forme des communautés et donne l’apparence de rochers, bien qu’ils n’en soient pas vraiment. Les stromatolithes ont formé une sorte de récifs au fil des ans. Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’ils sont les formes de vie les plus primitives qui ont été trouvées et qu’elles vivent comme elles le faisaient autrefois.

Pour récapituler :

La lagune semble montrer parfaitement comment la vie s’est formée il y a 3,5 milliards d’années.

Ce sont exactement les mêmes formes de vie que celles que l’on peut trouver dans l’enregistrement géologique de la planète.

Elle se trouve dans l’un des endroits les plus inhospitaliers de la planète et c’est une région que les humains ne fréquentent pas beaucoup.

La lagune découverte est pleine de stromatolithes, des vies microscopiques qui forment des apparences rocheuses.

Cette découverte pourrait être extrapolée à une planète très proche de nous et présentant des caractéristiques similaires : Mars.

Les humains vivent aujourd’hui en moyenne environ 80 ans dans les régions les plus développées de la planète. Cela, en termes géologiques, est un simple moment, ce qui nous fait souvent perdre de vue que la Terre est une entité vieille de plusieurs milliards d’années. Ainsi, les géologues et les experts en microbiologie ont travaillé dur pour retracer l’histoire géologique de notre planète et avec elle, l’apparition des formes de vie les plus primitives.