Découverte d’un gigantesque gisement de lithium : peut être la solution temporaire à tous les problèmes

Le lithium est devenu l’un des matériaux les plus convoités par tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de la fabrication de voitures électriques. De votre tondeuse rechargeable à votre voiture hybride, elles utilisent des batteries au lithium, ce qui a causé de graves problèmes tant en termes de stabilité dans les pays avec de grandes mines de lithium qu’en termes de production de batteries, car il n’y en a pas assez pour tous.

Malgré les efforts déployés par certaines entreprises pour remplacer leurs batteries au lithium par d’autres technologies, comme c’est le cas de Honor avec son Magic Vs2 et d’autres propositions visant à créer des batteries au sodium-ion, la plupart des fabricants continuent de parier fermement sur la technologie lithium-ion comme solution pour leurs batteries.

Maintenant, il semble que le problème de la pénurie ait été conjuré, car un gisement de lithium a été découvert qui pourrait couvrir toute la production de véhicules électriques aux États-Unis. Cela pourrait se traduire par une production massive. Voyons pourquoi c’est si important et pourquoi c’est une solution temporaire pour pratiquement toutes les questions liées à des ressources aussi rares.

Les États-Unis possèdent une richesse naturelle incontestable. Le pays compte une production de quasiment toutes les matières premières stratégiques, du pétrole aux diamants. Cependant, le lithium ne faisait pas partie de cette liste, du moins jusqu’à présent.

Ainsi, le département de l’énergie des États-Unis a découvert une réserve gigantesque de lithium sous le lac connu sous le nom de Mar Salton en Californie. Cette ressource stratégique est essentielle pour la fabrication de batteries pour divers produits.

La véritable surprise, c’est qu’il y a tellement de lithium dans ce lac qu’il peut produire 375 millions de batteries, selon le Laboratoire d’énergie de l’Université de Berkeley. Il s’agit donc d’un point de richesse réelle pour le pays.

New analysis, led by our Lab, for @ENERGY, finds Salton Sea region’s resources are expected to contain approx 3,400 kilotons of #lithium, enough to support over 375 million batteries for #EV‘s —more than the total number of vehicles currently on US roads. https://t.co/tWLvwMOiei pic.twitter.com/1bFnGD53Ey

— Berkeley Lab (@BerkeleyLab) Novembre 28, 2023