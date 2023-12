Ces casques Bluetooth de Sony ont plus de 3 ans, mais restent excellents en termes de rapport qualité-prix

Une excellente qualité sonore, une annulation efficace du bruit actif et une autonomie de 38 heures sur ces écouteurs Sony pour un peu plus de 200 euros.

Malgré leurs 3 ans sur le marché, ces écouteurs Sony à arceau restent un excellent choix d’achat.

Profiter d’écouteurs Bluetooth à arceau de haute qualité peut nécessiter un investissement financier important. Par exemple, les Sony WH-1000XM5 sont vendus à partir de 449 euros. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous recommandons de vous tourner vers la génération précédente si vous souhaitez obtenir des écouteurs sans fil tout aussi performants, mais pour beaucoup moins cher. Nous parlons des Sony WH-1000XM4, qui offrent une expérience excellente et qui peuvent être à vous pour un peu plus de 200 euros.

Le prix de vente recommandé de ces Sony WH-1000XM4 est de 380 euros, mais vous pouvez les acheter beaucoup moins cher grâce au fait qu’ils sont déjà présents sur le marché depuis 3 ans. Malgré leur ancienneté, ils restent un achat très judicieux en raison du rapport qualité-prix exceptionnel qu’ils offrent. Leur qualité sonore est extrêmement élevée, leur annulation du bruit actif fait un excellent travail et leur autonomie peut atteindre 38 heures.

Comme nous l’avons dit, les Sony WH-1000XM4 étaient vendus à 380 euros, mais il est courant de les trouver beaucoup moins chers dans des stores tels qu’Amazon, MediaMarkt, PcComponentes et Ebay. Ils se situent généralement entre 200 et 230 euros, ce qui vous permet d’économiser environ 150 à 180 euros sur votre achat. Nous vous expliquons ensuite pourquoi il vaut la peine d’acheter ces écouteurs Sony même s’ils ont 3 ans sur le marché.

Pourquoi il vaut la peine d’acheter les Sony WH-1000XM4

La première raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter ces Sony WH-1000XM4 est qu’ils offrent une excellente qualité sonore, parmi les meilleures du marché. Les haut-parleurs dynamiques de 40 millimètres offrent un son clair avec un bon équilibre entre les différentes fréquences. De plus, les écouteurs sont équipés des technologies les plus avancées de Sony, ce qui permet d’obtenir une qualité sonore optimale quelle que soit la source audio.

Vous pouvez utiliser les Sony WH-1000XM4 pour écouter de la musique, écouter vos podcasts préférés, jouer ou passer des appels téléphoniques professionnels. Toutes ces tâches peuvent être effectuées sans être dérangé par le bruit extérieur, car ils ont une annulation active du bruit qui fait un travail formidable pour vous isoler du monde qui vous entoure. Peu importe que vous soyez à la salle de sport, dans le bus ou à la bibliothèque, le bruit extérieur ne vous dérangera pas.

Même s’ils sont sur le marché depuis longtemps, ces écouteurs Sony restent idéaux en raison de leur autonomie extrêmement longue. Si vous les utilisez avec l’annulation du bruit, ils dureront 30 heures, et jusqu’à 38 heures si vous les utilisez sans la fonction d’annulation. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez utiliser les Sony WH-1000XM4 pendant plusieurs jours sans avoir à les recharger.

Une autre raison pour laquelle vous pourrez les utiliser pendant de longues périodes est qu’ils sont extrêmement confortables. Leurs coussinets rembourrés sont très agréables et ils sont d’un poids raisonnable. De plus, ils peuvent être pliés pour les ranger plus facilement dans votre sac à dos ou partout où vous les transporterez. Au fait, ils ont des commandes tactiles, très pratiques lorsque vous voulez passer une chanson ou accepter un appel sans avoir le téléphone à portée de main.

➡️ Voir l’offre Sony WH-1000XM4

Ces Sony WH-1000XM4 sont des écouteurs qui se connectent en Bluetooth, donc vous n’aurez pas à supporter les câbles gênants lorsque vous les utilisez. De plus, vous pouvez les connecter à 2 appareils en même temps. En résumé, ils sont une option très complète qui en vaut toujours la peine aujourd’hui. N’oubliez pas que vous pouvez les trouver avec de grandes réductions sur Amazon, MediaMarkt et PcComponentes.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.