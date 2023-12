L'IA a trouvé un ennemi inattendu : le pape François

Le pape a demandé une réglementation stable afin que l’IA ne pose pas de problème de sécurité pour les personnes.

Le pape François ne parle pas souvent de questions technologiques

Il est certain que la technologie et la religion n’ont pas toujours été en bon terme. Historiquement, la religion a souvent été clé pour préserver et avancer dans la pensée scientifique et technologique, mais d’autres fois les désaccords ont été évidents. Avec la montée des intelligences artificielles telles que le GPT-4, nous nous trouvons face à une technologie capable de nous permettre de « parler » à Jésus et il existe même des jeux vidéo comme Jesucristo GO.

Cependant, cette fois-ci, le pape n’a pas critiqué ou mentionné ces questions, mais il a mis en évidence d’autres aspects et a souligné les dangers potentiels de l’IA pour toutes les personnes de la planète si elle n’est pas réglementée le plus tôt possible et de manière à limiter son développement et sa capacité d’évolution incontrôlée.

Par conséquent, voyons quels sont les points clés que le pape François considère comme problématiques et préoccupants, tant pour ses fidèles que pour la planète en général.

Le pape François met en garde contre l’IA

Les préoccupations du pape François ont porté sur plusieurs axes clairs. Le premier est la nécessité d’une réglementation mondiale. Il est inutile que les pays décident individuellement de légiférer à ce sujet, car il y aura toujours de petites failles dans les lois qui pourraient être exploitées à des fins malveillantes. Ainsi, il demande qu’il y ait un consensus de base pour permettre aux experts de travailler avec des garanties suffisantes.

Cela est dû au point suivant, et c’est que dans son discours pour la Journée mondiale de la paix, le guide spirituel a affirmé que l’IA peut apporter de nombreux avantages. Des avantages qui rendront la vie plus facile et serviront de lance efficace pour que les êtres humains atteignent la prospérité.

Cependant, tout ne peut pas être laissé entre les mains de la machine, et c’est là que se posent des problèmes éthiques d’une importance fondamentale. Surtout lorsque l’IA peut être intégrée à des objets capables de mettre fin à la vie des personnes.

Dans ce sens, l’une des choses qui le préoccupent le plus sont les armes autonomes. Il considère qu’il est nécessaire d’éviter que les armes puissent causer des dommages et favoriser des attentats terroristes et d’autres actions qui peuvent être très préjudiciables à la paix mondiale.

En résumé :

Le pape François souhaite un consensus mondial de la part de toutes les nations de la planète afin de trouver un moyen de réguler l’IA .

. Il croit que l’IA peut nous apporter de nombreux avantages, mais peut aussi poser de grands problèmes.

L’un des points principaux auxquels il a voulu faire allusion est le danger que peuvent représenter les armes autonomes.

Le pape François n’est pas particulièrement dans l’erreur. Bill Gates, l’un des principaux défenseurs de l’IA, a déjà mis en garde à plusieurs reprises sur ces questions. En réalité, il a comparé l’IA à des bombes atomiques. Cela démontre le potentiel destructeur que ces technologies peuvent avoir si elles tombent entre de mauvaises mains.

Après tout, l’énergie nucléaire a également été utilisée pour produire de l’énergie de manière propre et respectueuse dans une certaine mesure de l’environnement. Cela montre que les grandes avancées scientifiques peuvent toujours devenir une arme à double tranchant.