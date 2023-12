Kylo Ren n’a pas évolué comme J.J. Abrams l’avait en tête, avoue Adam Driver

Les derniers Jedi se sont interposés dans le plan.

Kylo Ren et le masque de Vador

Nous ne savons pas si Adam Driver reviendra un jour pour interpréter Kylo Ren, le vilain qui n’est pas vraiment un vilain dans la dernière trilogie à ce jour de Star Wars, mais il ne semble certainement pas être d’humeur à le faire actuellement. Il y a peu, il plaisantait sur qui a réellement tué Han Solo dans Star Wars : Le Réveil de la Force, et ses dernières déclarations ne sont pas très flatteuses pour les épisodes VII, VIII et IX.

Lors de son apparition dans The Rich Eisen Show, le protagoniste du récemment sorti Ferrari, où nous pouvons également voir notre actrice internationale, Penélope Cruz, a parlé de l’idée initiale de son personnage par J.J. Abrams, et comment cela a fini par être quelque chose de complètement différent, ce dont Rian Johnson est en grande partie responsable.

Le contraire de Dark Vador

« J.J. Abrams m’a expliqué ce qu’il voulait faire avec le personnage », commence Driver, « mais vous deviez vous engager et dire : ‘Je le ferai’, et une fois que je l’ai fait, je suis allé à Londres pour commencer la préproduction. C’était du genre ‘il y a une petite pièce au bout du couloir, vous pouvez aller là-bas et lire le script’. Donc je le lisais pour la première fois ».

Et il continue : « Il avait en tête un arc général qu'[Abrams] voulait faire. Son idée était que [le voyage de Kylo] soit le contraire de celui de Dark Vador, où Dark Vador commence en étant le plus sûr de lui et le plus engagé du côté obscur. Et ensuite, dans le dernier film, il est le plus vulnérable et faible. Il voulait commencer par l’opposé. Ce personnage était le plus confus et vulnérable, et à la fin des trois films, il serait le plus engagé du côté obscur. J’ai essayé de garder cela à l’esprit, même si cela n’a finalement pas été le voyage de toute façon, car cela a changé pendant le tournage. Mais je me suis quand même concentré là-dessus ».

Comme nous le savons déjà, c’est le réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson, qui a emmené le personnage dans une autre direction, et lorsque Abrams a repris les rênes, il a dû continuer avec la rupture abrupte (pour le meilleur et pour le pire), que Johnson a réalisée entre les événements de Le Réveil de la Force et Les derniers Jedi. « Dans le dernier film, cela a changé pour devenir, vous savez, à propos d’eux deux [Rey et Ben Solo] et la dyade et des choses comme ça », a ajouté Driver. « Et cela a évolué vers Ben Solo. Ce n’était jamais prévu. Il était Ben Solo depuis le début, mais il n’y avait jamais eu de version où nous verrions Ben Solo lorsque j’ai signé pour la première fois ».