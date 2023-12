Voici comment créer une notification pour la pluie sur notre iPhone et Apple Watch avec l’application Raccourcis

Un système pour connaître facilement les informations météorologiques.

L’application Atajos déverrouille complètement notre iPhone

Avec l’application Atajos, nous avons la possibilité de déverrouiller entièrement nos appareils en effectuant les actions souhaitées en un seul toucher. Ces actions peuvent être très utiles dans notre routine quotidienne si nous les automatisons, comme, par exemple, obtenir facilement la probabilité de pluie grâce à une notification sur notre iPhone ou Apple Watch.

De cette manière, chaque jour, à l’heure de votre choix, vous pourrez facilement connaître la probabilité de pluie et décider si vous avez besoin d’un parapluie ou non. Tout cela grâce à une notification qui apparaîtra sur votre montre ou votre iPhone grâce aux automatisations de l’application native Atajos.

La probabilité de pluie directement sur votre iPhone ou Apple Watch

Pour mettre en place ce système, nous utiliserons l’application Atajos pour créer un raccourci qui obtiendra la probabilité de pluie grâce à l’application Météo. Ensuite, il sera nécessaire de créer une automatisation pour exécuter ce raccourci tous les jours à la même heure. Voici les étapes à suivre :

Téléchargez le raccourci « Rain Report » à partir de ce lien. Modifiez le raccourci avec votre nom, ainsi que la possibilité de changer le message ou le pourcentage de probabilité de la condition. Ouvrez l’application Atajos et accédez à la section « Automatisation ». Créez une nouvelle Automatisation personnelle. Sélectionnez « Moment de la journée ». Définissez l’heure et la récurrence. Choisissez l’action « Exécuter le raccourci ». Dans la liste, sélectionnez « Rain Report ». Configurez l’automatisation pour qu’elle s’exécute immédiatement.

Avec l’application Atajos, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos appareils. — Fran Besora  (@ifrnb) 13 décembre 2023

Et voilà, nous avons créé notre système pour recevoir une notification avec la probabilité de pluie sur notre iPhone et Apple Watch. Il est recommandé de programmer l’exécution à la même heure tous les matins, nous permettant ainsi de connaître cette information tôt et de nous préparer pour la journée.

Si vous vous demandez pourquoi nous avons créé un raccourci et une automatisation, c’est parce qu’en créant le raccourci, son icône apparaîtra dans la notification à la place de l’icône de l’application Atajos, ce qui donne une présentation plus esthétique. L’essence de l’application Atajos réside dans l’automatisation des actions quotidiennes pour vous libérer de la nécessité de les effectuer manuellement, comme ajuster certaines options pour économiser la batterie de l’iPhone.