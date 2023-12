Voici le véritable risque qu’un astéroïde dévaste notre planète : la technologie est la clé

De plus, les astéroïdes commencent à être perçus comme une source importante de minéraux.

La technologie a beaucoup à dire sur les impacts d’astéroïdes

Nous avons vu de nombreux films apocalyptiques dans lesquels un astéroïde mettait en danger l’avenir de la Terre. Ce n’est pas quelque chose d’étrange, ni de nouveau, car l’être humain a toujours été préoccupé par l’avenir de l’espèce. Cependant, ce qui était autrefois considéré comme des symboles à décrypter traversant le firmament, est maintenant devenu une connaissance claire de ce qui nous entoure. En effet, la science nous permet de savoir quelles sont les chances qu’un astéroïde nous heurte et que cela mette fin à l’avenir de l’humanité. En réalité, notre connaissance des astéroïdes progresse de plus en plus, jusqu’à un point où nous commençons à les convoiter. Il ne s’agit plus seulement de savoir s’ils représentent un risque ou non, mais aussi de comprendre notre capacité à extraire les ressources des astéroïdes qui valent des milliards.

Cependant, nous avons souvent vu, inquiets, comment les nouvelles ouvraient avec des titres concernant des astéroïdes possibles qui allaient mettre en danger notre planète. La plupart avaient des chances plus que minimes d’y parvenir, mais néanmoins, la NASA montrait une certaine préoccupation à ce sujet. Maintenant, nous allons essayer de révéler quels sont les réels dangers que cela se produise.

Des possibilités minimes mais réelles

Tout d’abord, pratiquement tous les jours, des objets tombent dans notre atmosphère. La plupart sont minuscules et d’autres se réduisent à de petites pierres lorsqu’ils sont désintégrés par les couches de notre atmosphère. Comme le soulignent les auteurs de The Conversation

Tout d’abord, le nombre d’objets proches de la Terre a été catégorisé en différents niveaux de danger par la NASA. Ceux ayant un diamètre de 4 mètres ou moins ne provoquent que des lumières brillantes dans nos cieux sans causer aucun effet à la surface. C’est un peu ce qui se passe avec ceux mesurant 25 mètres, mais ces derniers peuvent causer des blessures légères s’ils tombent dans des zones densément peuplées.

Le problème survient à partir de 140 mètres, car ils peuvent causer des pertes mortelles s’ils tombent sur une ville en la détruisant et en créant des cratères de 1 à 2 kilomètres de diamètre. Dans le cas des astéroïdes mesurant 1 000 mètres, ils peuvent même entraîner l’effondrement de la civilisation, et ceux de 10 000 mètres peuvent directement causer une extinction de masse.

Nous connaissons ces derniers entièrement et il y en a seulement quatre, passant très près de la Terre tous les 100 ou 200 millions d’années. Le problème réside dans ceux mesurant 140 mètres, car nous n’en connaissons que 39% et ils pourraient effectivement causer des dommages graves s’ils tombent dans des zones densément peuplées.

Cependant, les chances d’impact sont toujours très faibles, donc il ne faut pas craindre de tels événements. Il est possible qu’avant de subir un danger de ce genre, la planète soit détruite par notre propre main.

En résumé :

Les probabilités que les plus grands astéroïdes de la Galaxie nous causent des dommages sont assez faibles.

À partir de 140 mètres de diamètre, ils peuvent commencer à poser problème.

Le principal problème est que ces derniers n’ont pas été découverts en quantité suffisante.

La grande majorité des astéroïdes passent près de nous, mais n’entrent jamais en collision.

Il convient de rappeler que les extinctions de masse antérieures à l’apparition de notre espèce sont supposées être causées précisément par ce type d’astéroïdes. Plus précisément, ceux ayant des diamètres de plus de 10 000 mètres, qui sont capables, dans le meilleur des cas, de mettre fin à toute vie sur Terre, et dans le pire des cas, de causer de grands dommages à la planète.

Cela démontre que la technologie est la clé pour mieux connaître l’espace et ainsi évaluer les menaces potentielles. Nous l’avons vu avec des missions comme DART, qui étudient comment dévier les astéroïdes de leur trajectoire.