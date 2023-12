Ce sont les mobiles qui, selon Xiaomi, ne pourront pas être mis à jour vers HyperOS de manière officielle

Lorsque vous créez un nouveau système d’exploitation, l’idée est de l’utiliser sur vos appareils les plus récents ainsi que sur les futurs, car le lancer également sur les anciens nécessite des tests supplémentaires et l’adaptation d’un OS à des configurations plus anciennes. En théorie, HyperOS aurait pu être lancé uniquement pour les Xiaomi 13, Redmi K70 et ultérieurs, mais Xiaomi ne le fait pas avec ses utilisateurs.

L’idée est que HyperOS soit disponible pour un grand nombre de terminaux Xiaomi, Redmi et POCO que la société propose, ainsi les millions d’utilisateurs de smartphones Xiaomi pourront profiter du nouveau système d’exploitation sans avoir à changer leurs appareils.

Les mobiles qui ne pourront pas être mis à jour vers HyperOS de manière officielle

En réalité, le nombre de modèles qui attendent leur patch HyperOS est de 117 smartphones parmi les marques Xiaomi, Redmi et POCO, une liste énorme sans aucun doute. Mais aujourd’hui, nous avons vu une autre liste complètement différente : les mobiles qui ne pourront pas être mis à jour vers HyperOS de manière officielle.

Xiaomi a mis à jour la liste de tous les mobiles des trois marques qui ne recevront plus de support officiel de la part de la société. Ce sont des mobiles qui ne recevront plus de mises à jour de leur version de MIUI, ni même de correctifs de sécurité, et par conséquent, ce ne sont pas des appareils qui possèdent les spécifications minimales requises pour exécuter HyperOS.

Au moins deux ans de correctifs de sécurité

Comme l’indique Xiaomi sur son site officiel, « Nous faisons de notre mieux pour fournir des mises à jour de sécurité continues pour nos smartphones, couvrant les marques Xiaomi, Redmi et POCO. Les mises à jour de sécurité incluent généralement les derniers correctifs de sécurité, les corrections de vulnérabilités de sécurité et d’autres améliorations de sécurité. En général, nous maintiendrons les mises à jour de sécurité pendant au moins 2 ans après la première expédition d’un modèle de dispositif particulier ».

Cette politique peut changer, car « Nous pouvons prendre en charge les mises à jour de sécurité pendant 3 ans ou plus pour certains modèles, sous réserve des conditions réelles. Si une vulnérabilité de sécurité très grave est découverte, nous pouvons également vous fournir les correctifs de sécurité nécessaires, même si votre appareil est répertorié dans les produits EOL ».

Liste des produits EOL : les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui ne bénéficient plus de support officiel

La liste EOL est la liste des smartphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour logicielles ou de firmware (y compris les mises à jour de sécurité). Et pour le moment, elle comprend les modèles suivants, mis à jour le 21 novembre dernier, pour un total de 170 modèles de smartphones et de tablettes.

Si vous voyez votre modèle dans cette liste, il est temps de penser à le changer car son utilisation n’est plus sûre :

Smartphones Xiaomi Mi

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Redmi K30S Ultra (CN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)

Smartphones Redmi et Redmi Note

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

POCO F2 Pro (GLOBAL)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi 9C NFC (RU)

Redmi 9C (ID)

Redmi 9C NFC (EEA)

Redmi 9A (TR)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9C (TR)

Redmi Note 9 Pro (ZA)

Redmi 9 (ZA)

Redmi 9C (MX)

Smartphones POCO