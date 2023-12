La clé du futur pourrait être de stocker des informations sous forme d’hologrammes: voici ce que l’on sait aujourd’hui

Jusqu’à présent, ils n’étaient rien de plus que de la pure science-fiction.

Les disques durs du futur pourraient être des hologrammes

Une clé essentielle au développement de la technologie est la capacité de trouver des supports pour stocker les informations numériques. Ces objets physiques qui stockent toutes nos informations, disponibles à la fois sur nos ordinateurs et sur Internet. Il est donc toujours judicieux d’avoir le meilleur disque dur à portée de main et de posséder un téléphone portable avec une mémoire interne suffisante pour répondre à tous nos besoins. Dans ce contexte, de nouvelles façons sont constamment recherchées pour éviter les problèmes inhérents aux méthodes de stockage physique et opter pour de nouvelles perspectives qui pourraient améliorer la qualité et l’utilité de nos supports de stockage.

IBM travaille depuis un certain temps sur la possibilité d’intégrer le stockage par hologrammes, mais ils ont toujours rencontré de nombreux problèmes sur leur chemin.

Le stockage des données à travers un système holographique

La science et la technologie cherchent toujours des moyens d’améliorer l’efficacité. Ce n’est pas étonnant. Cette fois, nous sommes confrontés à un problème assez important : nos centres de données sont totalement submergés d’informations et il semble que la seule solution pour le moment soit de continuer à les construire de plus en plus grands.

Cependant, des équipes technologiques cherchent des alternatives permettant une meilleure gestion des données. L’une d’entre elles est le stockage en trois dimensions à travers l’holographie. En utilisant des cristaux et des faisceaux lumineux, il est possible de faire en sorte que les données affichées dépendent de la direction dans laquelle ce faisceau pointe. Certaines équipes ont déjà réussi à insérer avec succès des données sur ce type de support, démontrant qu’une grande quantité de fichiers peut tenir dans un espace très réduit. Plus précisément, 46 Go sur quelques millimètres.

D’après les dernières études menées par IBM, le futur pourrait se diriger dans cette voie, mais il reste encore certains problèmes à résoudre. Pour commencer, il faut réussir à reproduire à plus grande échelle les succès obtenus jusqu’à présent.

Dans cette vidéo publiée par Microsoft, vous pouvez voir de manière relativement simple comment fonctionne le système de faisceaux lumineux pour stocker les informations.

Pour résumer un sujet aussi complexe :

Nous générons une quantité de données incroyablement importante. En réalité, le stockage de tout cela commence à devenir réellement dangereux.

C’est pourquoi nous cherchons à nous tourner vers l’holographie comme solution d’avenir, sur laquelle certaines entreprises travaillent depuis un certain temps.

Elle apporterait des améliorations notables tant en termes de capacité que d’efficacité des banques de données.

L’holographie permet d’insérer les informations en trois dimensions , généralement dans des cristaux.

, généralement dans des cristaux. Elle permet de stocker une quantité gigantesque d’informations.

Le lecteur cesse d’être une entité physique pour devenir un faisceau lumineux qui lit différents ensembles de données en fonction de la manière dont il est orienté.

Ainsi, il est clair que cela ne fonctionne pas de manière simple et qu’il y a des difficultés de développement qui nécessitent du temps pour être résolues. En fin de compte, nous sommes en présence d’une des options les plus prometteuses pour prendre le relais en matière de stockage de données, bien qu’il reste encore beaucoup de choses à explorer dans cette voie.