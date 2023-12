Voici pourquoi Steve Jobs garait sa moto à l’intérieur du hall d’accueil d’Apple

Sa BMW R60 de 1966 était l’une de ses compagnes les plus fidèles lorsqu’il se rendait au travail.

Jobs garait souvent sa moto à l’intérieur du bâtiment

Steve Jobs était le genre de génie qui apparaît généralement de génération en génération et qui marque un avant et un après dans la façon dont les choses sont faites. De ses règles de productivité à l’esthétique sobre avec laquelle il s’habillait chaque jour. Il est indéniable que de nombreuses idées ont été reçues et répliquées par la concurrence avec suffisamment de maîtrise pour transformer la manière dont fonctionne l’industrie. Il n’y a rien d’étonnant à cela, car Jobs était plongé dans la révolution technologique et a également changé définitivement la façon dont le marketing fonctionnait. Ainsi, le visage visible d’Apple avait tout calculé, même la façon dont il marchait.

Pendant des années, il se rendait au travail sur sa chère BMW R60, une moto de 1966 avec laquelle il semblait avoir une connexion spéciale. Au point qu’il la mettait à l’intérieur des bureaux d’Apple. Cependant, il y avait une bonne raison à cela.

La moto à l’intérieur du bureau

Selon le média Inc, l’importance que Steve Jobs accordait au fait de garer sa moto à l’intérieur du bureau d’Apple était fondamentale.

Ce n’était pas fondamental parce qu’il ne pouvait pas la garer ailleurs, mais parce que c’était une déclaration de ses intentions absolues. En effet, aux débuts d’Apple, lors de sa création, ils voulaient faire les choses différemment. C’est quelque chose à quoi ils se sont toujours accrochés au fil des ans. Cependant, ils voulaient imprégner toute leur manière de fonctionner d’un petit soupçon de « macarrisme » et de provocation. Ainsi, leurs bureaux arboraient fièrement le drapeau pirate.

Stationner la moto dans le hall d’entrée servait exactement à la même chose que ce drapeau pirate. C’était une façon de revendiquer une manière différente de faire les choses, de montrer qu’ils étaient des personnes dures prêtes à changer le paradigme de l’informatique et qu’ils voulaient attirer des talents qui se sentiraient à l’aise avec cette vision de la technologie.

C’est pourquoi, garer la moto là-bas était essentiel. Après tout, la technologie pour luidevait être quelque chose comme ça : capable de te libérer des contraintes et de te transporter dans un endroit où tu pouvais te développer exactement comme tu le souhaitais.

Pour résumer :

Jobs préférait toujours voyager en moto plutôt qu’en voiture, bien qu’il possédait une Mercedes de luxe à cette époque.

Il était particulièrement amoureux de sa moto, la BMW R60, l’une des plus emblématiques de son époque.

Il garait sa BMW à l’intérieur de l’entreprise dans le but de provoquer et de donner une impression de force et de pouvoir.

Il ne s’agissait pas seulement de la moto, mais aussi d’un drapeau pirate accroché au mur.

Il voulait donc que ce soit une déclaration de ses intentions, comme un collage de la façon dont on travaillait chez Apple.

Au fil des ans, l’esthétique voyou a laissé place à la sobriété dans les formes et les aspects, tendant vers un futurisme plutôt que vers une volonté d’être totalement voyou. Cependant, il restait toujours cette petite lueur de rébellion et de faire les choses différemment, une idéologie qui a imprégné Apple depuis pratiquement toujours et qui a fait en sorte que la société cherche toujours à prendre un autre chemin par rapport aux autres entreprises concurrentes.