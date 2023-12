Petabyte, Terabyte, Gigabyte et Megabyte : combien occupent-ils chacun ?

Dans ce guide, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir sur les unités de mesure basées sur l’octet. Je vais passer en revue chacune d’entre elles et vous parler de leurs particularités.

De l’octet à l’exaoctet. Parlons de toutes les unités de mesure.

Vous savez peut-être déjà un peu sur les mégaoctets (MB) et les gigaoctets (GB). Après tout, ce sont des unités très courantes qui nous aident à mesurer le stockage d’un appareil ou l’espace occupé par les fichiers. Mais savez-vous ce qui se cache au-delà du gigaoctet ? Ceci est un guide complet sur cette question, dans lequel je vais vous expliquer ce qu’est un pétaoctet, un téraoctet et les autres unités.

Mais je ne vais pas simplement vous donner une simple définition de chaque concept. Ensuite, je vais également inclure quelques sections qui complètent les informations principales de cette publication. Par exemple, je vais vous montrer quelle est la différence entre les octets et les bits, et comment cela affecte les mesures dans certains domaines technologiques. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur les unités de mesure du stockage et des données, restez jusqu’à la fin.

Qu’est-ce qu’un octet ?

Parlons des exaoctets, des pétaoctets et compagnie

Qu’est-ce qu’un octet ?

Un octet est une unité de mesure de base de l’informatique moderne qui représente la quantité de données nécessaire pour stocker un caractère de texte au format ASCII. Il est composé de 8 bits et peut représenter 256 valeurs différentes (28), ce qui permet de coder un large éventail d’informations, des lettres et des chiffres aux caractères spéciaux.

Chaque bit dans un octet peut avoir deux états : 0 ou 1, reflétant le système binaire fondamental sur lequel repose l’informatique. La combinaison unique de ces états dans les 8 bits fournit 28 combinaisons possibles, ce qui équivaut à 256 valeurs distinctes.

Les octets sont la base de la mémoire et du stockage des données sur les ordinateurs et les appareils mobiles que nous utilisons au quotidien. En réalité, l’octet est considéré comme l’unité de base pour effectuer ces calculs. À mesure qu’ils sont regroupés, ils deviennent des unités de mesure plus grandes, telles que les kilooctets (KB), les mégaoctets (MB), les gigaoctets (GB), et ainsi de suite.

Cette hiérarchie d’unités permet de mesurer et de gérer la quantité croissante d’informations à l’ère numérique. Sans aucun doute, l’octet est l’unité élémentaire qui facilite la manipulation et le traitement des données dans les systèmes informatiques, étant essentiel pour comprendre la capacité de stockage et la représentation des informations dans le domaine de l’informatique.

Octet ou bit, quelle est la différence ?

Un octet n’est pas la même chose qu’un bit. En réalité, dans l’explication précédente, je vous ai déjà expliqué qu’un octet est composé de 8 bits. Alors, qu’est-ce qu’un bit exactement et quelle est la différence ?

Eh bien, pour dire les choses simplement, un bit est l’unité la plus petite d’information dans un système informatique. Chacun représente un chiffre binaire, pouvant être 0 ou 1. C’est la base du système binaire que les ordinateurs utilisent pour traiter les données. C’est pourquoi nous disons qu’un octet peut avoir un total de 256 états, puisqu’il s’agit des combinaisons possibles de ses 8 bits représentant 0 ou 1.

Alors que l’échelle des octets est généralement utilisée, surtout lorsqu’il s’agit d’unités de stockage et de fichiers, il y a certains domaines de la technologie qui préfèrent les bits. Par exemple, lorsqu’il s’agit de mesures de vitesse de transmission, comme connaître la vitesse d’une connexion Internet, on utilise généralement le bit. Des expressions telles que mégabits par seconde (Mbps) indiquent la quantité de bits transférés en une seconde. Cela signifie que Mbps n’est pas la même chose que MB/s (mégaoctets par seconde).

Pour passer rapidement des bits aux octets, vous devez utiliser cette équivalence :

Ainsi, une connexion qui fonctionne à 1 Gbps (gigabit par seconde) est capable de transmettre 125 MB/s (mégaoctets par seconde).

Parlons des exaoctets, des pétaoctets et compagnie

Maintenant que vous savez ce qu’est un octet et que ce n’est pas la même chose qu’un bit, il est temps de découvrir quelles sont ses unités supérieures. Ou, en d’autres termes, quelle est la taille d’un gigaoctet, d’un téraoctet et d’un pétaoctet, entre autres. Garder ces informations à l’esprit vous aidera à calculer combien d’espace vous avez besoin si vous achetez un disque dur, à envoyer des fichiers volumineux par courrier électronique ou à libérer de l’espace sur votre téléphone portable.

Pour simplifier cette question, vous trouverez ci-joint un tableau montrant combien occupe chacune des mesures basées sur les octets :

Nom de l’unité Abbréviation Taille (unité précédente) Taille en octets Octet o 8 bits 1 Kilooctet Ko 1 024 octets 1 024 Mégaoctet Mo 1 024 kilooctets 1 048 576 Gigaoctet Go 1 024 mégaoctets 1 073 741 824 Téraoctet To 1 024 gigaoctets 1 099 511 627 776 Pétaoctet Po 1 024 téraoctets 1 125 899 906 842 624 Exaoctet Eo 1 024 pétaoctets 1 152 921 504 606 846 976

En plus des unités de stockage de données allant de l’octet à l’exaoctet, il existe deux niveaux supérieurs qui sont utilisés pour mesurer de grandes quantités d’informations et de données :

Zettaoctet (Zo) . Un zettaoctet est l’unité suivante après l’exaoctet et équivaut à 1 024 exaoctets. Il est utilisé pour décrire de très grandes quantités de données, en particulier dans le contexte des grands centres de données et du stockage d’informations à l’échelle mondiale.

. Un zettaoctet est l’unité suivante après l’exaoctet et équivaut à 1 024 exaoctets. Il est utilisé pour décrire de très grandes quantités de données, en particulier dans le contexte des grands centres de données et du stockage d’informations à l’échelle mondiale. Yottaoctet (Yo). Le yottaoctet est l’unité de mesure la plus grande dans le système de stockage de données et équivaut à 1 024 zettaoctets. En pratique, parler de yottaoctets relève plus du théorique que du pratique. Il s’agit d’une unité qui englobe une énorme quantité d’informations. Une quantité si énorme qu’il serait très difficile de la mettre en pratique.

Ces unités, ainsi que l’exaoctet, le pétaoctet, le téraoctet, le gigaoctet, le mégaoctet, le kilooctet et l’octet, forment une hiérarchie qui permet d’exprimer la capacité de stockage et la taille des données à différents niveaux.