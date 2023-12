Vello SUB, le vélo électrique dont vous avez besoin si vous transportez des bagages

Vello Bike a conçu le SUV des vélos électriques, ce Smart Utility Bike avec une grande capacité de chargement et qui propose également une version ultra légère fabriquée en titane.

Voici la Vello SUB, le SUV des vélos électriques.

La mobilité électrique et les Véhicules de Mobilité Personnelle (VMP) révolutionnent notre façon de nous déplacer en ville, il est donc logique que de plus en plus de trottinettes électriques haut de gamme comme le Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra que nous avons pu tester il y a quelque temps, ainsi que des mini-karts électriques, des tricycles étranges ressemblant à des Vespas et même des vélos électriques qui ressemblent à des motos, apparaissent de plus en plus. Même de grandes marques comme Toyota explorent des designs de plus en plus extravagants.

Et maintenant, nous vous apportons une autre petite surprise en provenance d’Autriche, car la société Vello nous propose ce qu’ils appellent « le SUV des vélos électriques », s’inscrivant dans la tendance des « Véhicules Utilitaires de Sport » « détestés » avec ce Vello SUB (Smart Utility Bike) qui nous permettra de transporter des bagages avec beaucoup de confort.

Nous parlons d’un vélo électrique, ultraléger et assez compact, disponible en deux versions avec des cadres en chrome ou en titane, qui arbore également fièrement un German Design Award 2023 en or pour son concept, sa polyvalence et sa fonctionnalité.

Vello SUB (Smart Utility Bike), toutes les informations

.

Voici (beaucoup de) ce que cela nous offre

Eh bien, ce vélo électrique au design compact dispose tout d’abord d’une capacité de charge difficilement égalée dans ce type de produits, avec jusqu’à 210 kilogrammes. Et cela, malgré le fait que, dans sa version avec cadre en titane, il a été qualifié comme l’un des modèles les plus légers du marché dans sa catégorie.

En effet, les cadres en chrome ou en titane garantissent par rapport à l’aluminium traditionnel de conserver la légèreté, mais d’augmenter considérablement la résistance et la capacité de charge, ce qui est recherché avec ce concept de Smart Utility Bike.

Ainsi, ce Vello SUB est disponible en jusqu’à 6 versions et comprend de série un porte-bagages, un accessoire indispensable dans lequel nous pourrons transporter ce dont nous avons besoin et même fixer deux sièges pour enfants, avec un poids maximum de 210 kg, conducteur inclus.

Le vélo est équipé de mécanismes Bosch performants, notamment un moteur Bosch Performance Cargo Line CX accompagné de deux transmissions différentes, en versions monovitesse ou à engrenages multiples grâce au changement Enviolo/TR. Les freins à disque sont d’origine Magura.

Nous aurons des roues de 20 pouces avec des pneus Schwalbe Big Apple, tandis que la longueur totale du vélo est d’à peine 1,80 mètre pour faciliter sa manipulation en ville. Cette commodité et cette sécurité sont également dues à un centre de gravité très bas et bien équilibré, ce qui fait que le vélo présente un risque de renversement minimal lors de nos déplacements.

Il y a aussi des feux avant et arrière de la marque Supernova, des garde-boue et un support pour sonnette, ce qui est très utile en ville. Il dispose de béquilles pour se garer facilement, et bien sûr, nous pourrons le connecter via une application mobile qui nous permettra de contrôler tous les paramètres du Vello SUB avec les systèmes intelligents de Bosch.

La batterie, bien sûr, pourra également être choisie selon nos besoins, avec 400 Wh ou 545 Wh, le fabricant mettant à notre disposition, même des batteries supplémentaires sous forme de power pack.

Disponibilité et prix

Ce produit, le SUV des vélos électriques, est déjà disponible sur le site web de l’entreprise Vello, bien que compte tenu de son concept et de sa construction, nous ne puissions pas non plus nous attendre à ce qu’il soit trop économique par rapport à ce à quoi nous sommes habitués.

En revanche, le fabricant autrichien inclut tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum du Vello SUB : chargeur standard (type F, SchuKo, EU), réflecteurs, support de téléphone portable SP, bloc de support avant, protège-chaîne, protège-rayons, garde-boue, lumières, béquille, l’application de Bosch et une télécommande également de Bosch, ainsi que le support arrière qui ne peut pas être séparé du cadre.

En ce qui concerne les prix, voici ce qui suit pour chaque cas :

Vello SUB (chrome) : en bleu ou en cuivre, toujours avec le changement de vitesse Enviolo/TR Standard 400 Wh – 5 998 euros Upgrade 545 Wh – 6 298 euros

Vello SUB (titane) : couleur titane, versions avec ou sans changement de vitesse Standard 400 Wh Monovitesse – 6 498 euros Standard 400 Wh Vitesses – 7 498 euros Upgrade 545 Wh Monovitesse – 6 798 euros Upgrade 545 Wh Vitesses – 7 798 euros



De plus, il sera possible d’acquérir une batterie Bosch de 545 Wh sous forme de power pack et adaptable à n’importe quel modèle pour augmenter son autonomie, au prix unitaire de 789 euros.