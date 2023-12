Xiaomi a un téléphone portable bon, joli et abordable qui descend jusqu’à 137 euros

L’un des meilleurs smartphones pas cher voit son prix baisser dans sa version la plus puissante.

Le Redmi 12 et ses différentes finitions.

Ne dépensez pas trop, nous venons avec une offre qui pourrait vous intéresser. Le Redmi 12 voit son prix baisser sur AliExpress, il est à votre portée pour seulement 137 euros. Vous avez la possibilité de repartir avec le modèle mondial le plus complet de tous, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage intéressants.

Le smartphone de Xiaomi est sorti sur le marché pour près de 240 euros et se vend toujours pour 179 euros dans la boutique officielle de la marque chinoise, l’offre que nous vous apportons est la plus intéressante que vous trouverez. Nous vous expliquons pourquoi ce Redmi 12 est l’un des meilleurs smartphones pas cher du moment.

Redmi 12 (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable de Xiaomi

Le cerveau qui donne vie à notre élu est le Helio G88 créé par MediaTek, une puce qui fera fonctionner sans problème les applications que vous utilisez au quotidien. Comme nous l’avons mentionné, vous obtenez un téléphone avec 256 Go de stockage, vous aurez donc de l’espace pour toutes vos applications et fichiers.

Nous parlons d’un smartphone simple mais joli, avec un design qui ne le fait pas paraître pas cher. À l’avant, un grand écran de 6,79 pouces qui se déplace en douceur grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement. Il possède une résolution Full HD+, vous ne manquerez aucun détail.

À l’arrière du terminal chinois se trouvent 3 bonnes caméras que vous pourrez exploiter dans toutes sortes de situations, sortez à l’aventure et capturez les meilleurs moments. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra macro pour vous rapprocher au maximum.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone de Xiaomi est un achat génial si vous cherchez quelque chose de très pas cher. Si vous cherchez un appareil pour les tâches quotidiennes de base, vous ne manquerez de rien, il peut satisfaire de nombreux utilisateurs. N’y pensez pas trop, le prix pourrait augmenter à tout moment.

