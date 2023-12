Moins de 200 euros : ces 3 mobiles sont ma recommandation spéciale

Vous n’avez pas besoin de dépenser trop pour vous procurer un téléphone portable qui vous permet de profiter.

Vous êtes de ceux qui ne veulent pas se compliquer ? Vous recherchez un téléphone portable sécurisé, beau et pas cher ? Dans cette sélection, vous trouverez 3 smartphones qui sont parfaits pour moins de 200 euros. Nous les avons testés et nous savons qu’ils sont sûrs, vous pouvez même les recevoir gratuitement chez vous si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime.

Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, ces appareils sont livrés avec des caractéristiques complètes et tout ce dont vous avez besoin pour être performant. De nos jours, il n’est pas nécessaire de se compliquer la vie, ni de dépenser une grosse somme d’argent, ces smartphones ont beaucoup à offrir.

realme C55

À l’avant de ce premier choix, un bon écran de plus de 6,7 pouces. Il a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c’est un écran qui surprend pour son prix actuel. Il est à vous pour seulement 139,99 euros, mais il ne durera pas longtemps.

Le smartphone chinois intègre également un processeur très performant créé par MediaTek et avec lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Nous n’oublions pas ses 2 caméras arrière, ni cette batterie qui vous permettra de tenir deux jours d’utilisation.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,72” FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

Prise jack 3,5 mm, NFC

realme 10

Nous continuons avec un autre téléphone portable de realme, cette fois-ci un bon milieu de gamme qui élève le niveau. Nous trouvons un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, ce qui signifie que ses couleurs seront encore plus puissantes et éclatantes. C’est un écran qui attire les regards.

Le realme 10 dispose également d’un bon processeur qui vous permettra de faire fonctionner vos applications préférées sans problème, deux caméras arrière et une batterie qui ne vous laissera pas tomber. Il n’y manque rien, c’est un excellent achat pour moins de 200 euros.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Redmi Note 12 5G

Profitez de vos séries, films et jeux préférés, le smartphone de Xiaomi dispose d’un bon écran OLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En réalité, cela surprend compte tenu du prix de l’appareil.

À l’arrière de ce Redmi, 3 caméras que vous pourrez utiliser partout où vous irez. Nous trouvons un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. De nos jours, même les téléphones portables les plus économiques peuvent prendre de bonnes photos.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

