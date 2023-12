Voici les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui sont arrivées sur Google Play ces dernières semaines.

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites pour Android qui ont récemment débarqué sur le Play Store et qui valent la peine d’être essayées.

Applications sur un téléphone Android

Si vous êtes habitué à parcourir régulièrement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes chanceux car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées dans la boutique de Google au cours de ces dernières semaines.

Ainsi, une fois de plus, nous vous apportons une dizaine de nouvelles applications gratuites pour Android que nous pensons que vous ne devriez pas ignorer.

Scanner de codes QR

La première nouvelle application Android que nous vous recommandons d’essayer est le Scanner de codes QR, un outil gratuit avec lequel vous pourrez scanner tous types de codes QR et codes-barres et également créer des codes QR personnalisés avec le contenu de votre choix, comme les informations d’un contact ou un lien vers votre profil sur un réseau social ou votre site web.

De plus, le Scanner de codes QR est une application hors ligne, ce qui signifie que vous pourrez l’utiliser même si vous n’avez pas de connexion Internet via le Wi-Fi ou les données mobiles.

Google Play Store | Scanner de codes QR

podtxt : Lecteur de texte à voix haute

Podtxt est une application pratique qui convertit n’importe quel article en texte d’un site web en audio pour que vous puissiez l’écouter comme un épisode de podcast.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez écouter les actualités qui vous intéressent le plus sans avoir besoin de regarder l’écran de votre téléphone ou de votre tablette et le meilleur, c’est que vous pourrez le faire tout en effectuant d’autres tâches comme une promenade ou le nettoyage de la maison.

Podtxt est une application totalement gratuite, car elle ne comporte ni publicités ni achats intégrés, et si vous voulez l’essayer, il vous suffit de cliquer sur le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | podtxt : Lecteur de texte à voix haute

Run Dynamics

Si vous avez l’habitude de faire régulièrement de la course à pied et que vous voulez améliorer vos performances, vous devriez essayer Run Dynamics, un entraîneur de course gratuit qui vous aidera à améliorer votre façon de courir pour optimiser vos performances et prévenir d’éventuelles blessures.

Ainsi, cette application gratuite met à votre disposition un rapport complet sur votre façon de courir qui vous informe sur une série de paramètres tels que la cadence, la longueur de la foulée, l’équilibre ou le temps de contact avec le sol, entre autres options.

De plus, Run Dynamics vous permet également d’enregistrer votre course en vidéo pour la revoir ensuite en ralenti avec des mesures superposées qui vous aideront à améliorer et perfectionner votre technique de course.

Google Play Store | Run Dynamics

FireTexts : Jeu de texte AI

FireTexts est l’outil parfait pour vous aider lors de vos rencontres en ligne, car il vous propose une série de réponses générées par une IA formée par des experts en rencontres, que vous pouvez en plus personnaliser avec votre propre façon de parler et votre propre style.

Pour utiliser FireTexts, il vous suffit d’ouvrir l’application, de créer un compte sur la plateforme, de le lier à vos applications de rencontres préférées, de sélectionner un style de réponse et de laisser l’IA créer les réponses parfaites pour chaque moment de la conversation.

Google Play Store | FireTexts : Jeu de texte AI

Simple Blood Pressure Tracker

Si vous souhaitez contrôler votre état de santé mais que vous n’avez pas de montre ou de bracelet connecté pour vous aider dans cette tâche, vous devriez donner une chance à Simple Blood Pressure Tracker, une application simple et gratuite qui vous permet de garder une trace de toutes les mesures de pression artérielle que vous effectuez avec un tensiomètre.

Ainsi, cette application vous permet de créer une entrée pour chaque mesure que vous effectuez, comprenant le pouls, la tension artérielle haute et basse, la date et l’heure de la mesure, ainsi que quelques notes brèves à ce sujet.

Google Play Store | Simple Blood Pressure Tracker

Business Card Scanner & Maker

Business Card Scanner & Maker est une application gratuite qui vous permet de numériser et d’enregistrer automatiquement les informations des cartes de visite de vos contacts sur votre téléphone de manière rapide et facile.

Ainsi, cette application gratuite vous permet d’utiliser l’appareil photo de votre smartphone pour numériser n’importe quelle carte de visite en format physique et l’ajouter à votre carnet d’adresses, ainsi que de créer vos propres cartes de visite virtuelles avec des informations telles que votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre poste de travail en quelques clics seulement.

Google Play Store | Business Card Scanner & Maker

Zetlog : Online Tracker

Zetlog est une nouvelle application de contrôle parental pour Android qui permettra aux parents de contrôler l’activité en ligne de leurs enfants et d’être informés de leurs interactions sur Internet.

Zetlog : Online Tracker est une application gratuite sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 4,59 euros à 12,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Zetlog : Online Tracker

GeminiMan 360 Video Player

Si vous voulez regarder des vidéos panoramiques et en réalité virtuelle mais que vous n’avez pas de casque VR, la solution est GeminiMan 360 Video Player, un lecteur vidéo innovant qui peut gérer plusieurs formats vidéo, lire des vidéos depuis des URL et des fichiers locaux, et prendre en charge différentes sources de médias, notamment HTTP, DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), HLS (HTTP Live Streaming) ou SmoothStreaming, entre autres.

Cette application gratuite vous permet également de passer facilement d’une source à une autre sans changer votre lecteur, de basculer entre le mode VR et le mode normal, de zoomer et dézoomer l’image pendant la lecture d’une vidéo via des gestes, et de garder un historique des URL pour retrouver rapidement une vidéo que vous avez déjà vue.

Google Play Store | GeminiMan 360 Video Player

Antitheft Alarm – DigitalLeash

Antitheft Alarm est une alarme antivol pratique pour votre Android, qui prévient le vol potentiel en utilisant l’accéléromètre et le gyroscope intégrés à votre smartphone pour détecter tout mouvement non autorisé, et dans le cas où cela se produirait, active une alarme forte pour dissuader le voleur et vous alerter, ainsi que les personnes qui vous entourent, qu’une personne pourrait essayer de vous voler votre téléphone.

Google Play Store | Antitheft Alarm – DigitalLeash

Rendlr – The Social Dating App

Et nous terminons cette liste d’applications nouvelles et gratuites pour Android avec Rendlr, une application de rencontres qui, selon ses créateurs, est conçue pour vous connecter avec des personnes qui vous correspondent vraiment.

Ainsi, Rendlr promet de vous aider à trouver votre partenaire idéal grâce à une série d’algorithmes de correspondance avancés qui vous recommanderont des personnes qui partagent vos intérêts, vos hobbies et vos préférences.

Google Play Store | Rendlr – The Social Dating App