Laisser derrière les grandes villes: une étude démontre qu’on vieillit plus vite qu’en zones rurales

La longévité pourrait avoir beaucoup à voir avec les zones dans lesquelles nous avons grandi.

La santé des personnes vivant dans les zones rurales est généralement meilleure et moins sujette au vieillissement précoce

Il existe des plans pour éliminer toutes les maladies et il y a même une proposition selon laquelle nous pourrions être immortels à l’avenir. Cependant, ce sont des plans pour le futur, ce qui implique que de nos jours les personnes continuent de souffrir de maladies et de mourir de vieillesse. Cependant, il semble y avoir des différences évidentes en ce qui concerne l’environnement dans lequel nous vivons. En effet, une étude suggère que les êtres humains vivent plus longtemps s’ils ne sont pas déconnectés de la nature.

Voyons quels sont les motifs et ce que cette étude scientifique a découvert.

Des zones vertes pour vivre plus et mieux

Conformément à un article publié dans la revue académique Science of The Total Environment, vivre dans un espace vert peut réduire votre âge biologique de 2,2 à 2,6 ans par rapport à ceux qui vivent dans des zones non vertes.

L’étude a examiné le domicile de 7 827 personnes et a découvert que les personnes entourés de parcs, de jardins, de forêts et d’une végétation abondante ont les télomères les plus longs, c’est-à-dire la région des séquences d’ADN qui sont généralement attribuées à la longévité des personnes.

Indépendamment de leur origine, de leur statut économique ou de leur consommation d’alcool ou de cigarettes.

Ces télomères sont plus allongés et permettent de réduire le vieillissement. Ainsi, plus une région est industrialisée et moins verdoyante, plus votre âge biologique sera élevé. Cela est particulièrement intéressant car cela souligne que les personnes vivant dans des villages avec beaucoup de nature ou dans des villes très vertes auront une vie plus saine. En grande partie parce qu’elles éviteront des problèmes tels que la pollution, la chaleur excessive, voire le fait que ces zones ont généralement moins de criminalité.

En résumé, nous pouvons convenir que :

Les personnes qui vivent entourées de nature ont tendance à vivre plus longtemps et à être plus jeunes biologiquement parlant.

Cela n’implique pas de différences substantielles dans d’autres habitudes de vie ou d’origine.

On pense que cela est dû à la capacité d’éviter le stress.

La séparation entre les humains et la nature peut créer du stress.

Si vous vivez dans une grande ville, mais entouré d’un immense parc, cela contribue également à vous maintenir plus jeune biologiquement.

Les personnes pauvres vivent dans des endroits moins verdoyants, ce qui limite leur vie.

Cependant, cela ne signifie pas vraiment que toutes les zones rurales sont favorables à cela. Cela indique plutôt que cela concerne celles qui sont entourées d’une grande dose de nature. Il est important de le prendre en compte car il existe des populations rurales dans le monde entier qui ne sont pas entourées de nature, mais de terres stériles où la vie naturelle a disparu depuis longtemps.

De plus, cela semble ne pas prendre en compte les effets du vieillissement mobile de la peau dans les emplois constamment exposés à l’extérieur, car il a été démontré que l’impact du soleil sur les populations travaillant dans des secteurs où l’exposition au soleil est constante est très important. Dans le cas de cette étude, elle s’est concentrée sur le vieillissement à un niveau génétique en analysant les télomères.