La PS4 et la Xbox One ont 10 ans: voici leur héritage dans l’industrie du jeu vidéo

Une décennie de deux consoles qui ont laissé leur marque dans le monde du jeu vidéo.

La PS4 et la Xbox One ont connu des étapes très différentes au cours de leur vie

La PlayStation 4, ou PS4, ainsi que la Xbox One, ont été les deux consoles phares de la génération précédente de matériel conçu pour les jeux vidéo, et 10 ans se sont écoulés depuis leur sortie sur le marché. Il a beaucoup plu depuis lors, et la conception des consoles de jeux a beaucoup changé, ainsi que la vision future qui y est appliquée.

PS4 : un succès de grande envergure

La PlayStation 4, lancée le 15 novembre 2013, a succédé à une PS3 qui a connu un succès croissant. Elle a pu tirer parti de tout ce que la génération précédente avait laissé de bon et l’a élevé à un nouveau niveau. Comme on pouvait s’y attendre, la communauté a répondu favorablement et, avec plus de 117 millions de consoles vendues, c’est la troisième plateforme de salon la plus vendue de l’histoire, juste derrière la PlayStation 2 et la Nintendo Switch.

Dans cette génération, les studios first party de Sony ont réussi à toucher le public de manière écrasante et, en continuant les sagas précédentes et en en créant de nouvelles, la PS4 a comblé ses joueuses et joueurs avec de grands titres tels que Gravity Rush 2, Bloodborne, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4, le reboot de Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn, God of War ou The Last of Us: Part 2, saga qui a même déjà une série télévisée.

Xbox One : un mauvais départ, mais a créé un service révolutionnaire

Lancée le 22 novembre 2013, la Xbox One a connu un lancement terrible en raison du concept avec lequel Microsoft a essayé de concevoir cette génération. Dans un lancement qui a misé sur une « station de divertissement », ceux qui cherchaient une approche plus axée sur les « jeux vidéo » se sont tournés vers la concurrence. Cela, associé à l’infâme fin de génération de la Xbox 360, avec le cercle de la mort sur toutes les lèvres, a suscité beaucoup de méfiance au début. Cependant, à mi-génération, la création de Xbox Game Pass a été un changement très important dans l’industrie.

Xbox n’a pas eu le même parcours sans embûches que Sony lors de la génération précédente, mais elle a posé les bases d’une génération ultérieure qui s’améliore en termes de résultats, et elles ont réussi à terminer la génération avec 57 millions de consoles vendues. Bien qu’ils disposaient déjà de grandes sagas telles que Gears of War, Forza Horizon ou Halo, l’acquisition de Bethesda a renforcé à l’époque leur catalogue de jeux dans Xbox Game Pass, en plus de gagner en exclusivité pour l’avenir. Ce n’est jamais facile de se remettre des coups, mais le muscle financier de Microsoft a la force nécessaire pour maintenir Xbox en vie.

Sorties third party et essor du jeu en tant que service

Les jeux tiers ont également connu une grande période au cours de cette génération. Que ce soit avec des jeux AAA emblématiques ou dans le cadre de la vague indie qui a immergé le monde du jeu vidéo, l’industrie third party a également joué un rôle crucial au cours de ces années. Des jeux tels que Red Dead Redemption II, Sekiro, Fallout 4, Dark Souls 3, The Witcher 3, Persona 5, No Man’s Sky, Dying Light, Assassin’s Creed Origins, et bien plus encore.

L’industrie indie a commencé à prendre de l’importance au cours de ces années, et de nombreuses sorties qui étaient traditionnellement destinées aux PC ont également commencé à arriver sur les consoles : de grands succès tels que Hollow Knight, Stardew Valley, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Salt and Sanctuary, et des jeux espagnols emblématiques tels que RiME, Moonlighter, GRIS, Deadlight ou Blasphemous ont commencé à positionner la France comme un pays en pleine croissance dans l’industrie du jeu vidéo.

C’est également la génération qui a vu le jeu en tant que service s’implanter, une approche qui suscite une certaine réticence chez une partie de la communauté, mais qui rencontre également un énorme succès : Fortnite, PUBG, Warframe, Genshin Impact, Destiny 2, et bien d’autres encore, où de nombreuses personnes trouvent un espace idéal pour profiter de jeux multijoueurs avec un grand volume de mises à jour. Aujourd’hui encore, bien que cette voie soit perçue comme surexploitée, c’est toujours un format très populaire où les jeux établis anticipent un avenir bien long.