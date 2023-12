L’IA ultime pour les étudiants: écoute les cours et prend des notes pour toi en temps réel

L’intelligence artificielle continue de faire des progrès dans toutes les directions. Bien que la plupart de ses utilisations soient conçues pour la productivité dans le monde du travail, l’éducation en bénéficie également. C’est d’ailleurs le cas de cette IA destinée aux étudiants qui est capable de comprendre le contenu qu’elle entend pendant les cours et de prendre des notes et de résumer le contenu en temps réel.

L’un des plus grands défis du paysage académique a toujours été de trouver un équilibre entre l’écoute active du cours et la prise de notes, un processus dans lequel il est très facile d’omettre des informations écrites si l’on ne prête pas attention aux notes, et l’on peut perdre le fil du cours si l’on accorde trop d’importance aux notes. C’est là qu’intervient StudyFetch, qui prend automatiquement des notes et est capable de résumer le contenu pour vous sans effort supplémentaire.

Il est bien connu que de nombreux étudiants ont recours à des IA génératives pour faciliter la réalisation de travaux académiques, ce qui peut parfois être difficile à détecter, mais il existe également certaines utilisations qui, axées sur l’amélioration de la vie de l’étudiant, n’impliquent pas de conflits éthiques ni de dilemmes moraux au même niveau. L’une d’entre elles est cette intelligence artificielle qui facilite un processus clé pour l’étudiant, celui de recueillir des informations de manière efficace et simple. Les personnes se sont mariés avec une IA pour beaucoup moins que cela.

Students, this for you.

A real-time AI powered note taker (@StudyFetch).

Instantly get your lecture notes live during sessions.

Don’t worry if you zone out, just ask the AI what the professor just said and it got your back.

The future is augmented. Links below. pic.twitter.com/5fNHecDl0u

— Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) 15 décembre 2023