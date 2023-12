Will Smith confirme que Je suis une légende 2, et fin alternative de la première partie

Disponible comme bonus sur le DVD.

Will Smith dans Soy Leyenda

Quand il est sorti en 2007, la fin de Soy Leyenda nous a tous laissés satisfaits, bien plus que ses effets spéciaux, un film basé sur le livre du même nom de Richard Matheson de 1954. Quand on a su qu’il y aurait une suite et que Will Smith lui-même serait impliqué, non seulement en tant que producteur mais aussi en tant qu’acteur avec Michael B. Jordan, le protagoniste de la saga de boxe Creed, nous nous sommes tous posé plusieurs questions à ce sujet.

Serait-ce un prequel ? Peut-être une suite avec des flashbacks nous montrant Will Smith à nouveau dans le rôle du docteur Robert Neville ? Eh bien, pas du tout, il s’agira en réalité d’une continuation directe, car Will Smith, ATTENTION SPOILERS, ne meurt pas à la fin de Soy Leyenda, laissant ainsi la voie libre à Anna pour apporter le sérum à un lieu sûr et en profitant pour tuer le mâle alpha des infectés, du moins pas dans la fin alternative qui était disponible pour un temps seulement en tant que contenu supplémentaire sur le DVD.

Dans cette fin alternative, le docteur Neville ramène la femelle alpha à son partenaire et celui-ci laisse vivre les trois humains non infectés partageant une chambre avec lui et ses acolytes. « Il faut être un vrai fan de Soy Leyenda pour le savoir », déclarait Will Smith au Festival du Cinéma de la Mer Rouge, « mais dans la version cinématographique originale, mon personnage meurt, mais sur le DVD, il y avait une version alternative de la fin où mon personnage survit. Nous suivons la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien dire de plus, mais Michael B. Jordan est à bord. »

Francis Lawrence, le réalisateur du premier film, qui est maintenant occupé à ramener Constantine, n’en sait rien.

Soy Leyenda, le livre

Soy Leyenda est un roman écrit par Richard Matheson qui présente un monde post-apocalyptique dévasté par un virus qui transforme la majorité de la population en êtres semblables à des vampires. Le protagoniste, Robert Neville, semble être le seul survivant humain dans la ville déserte de Los Angeles. Neville se bat quotidiennement pour sa survie tout en cherchant un remède pour la maladie qui a transformé l’humanité.

Pendant la journée, Neville collecte des provisions, mène des recherches et essaie de comprendre la nature du virus. La nuit, il se réfugie dans sa maison fortifiée tout en étant harcelé par les êtres vampiriques qui veulent sa mort. À travers ses expériences, ses souvenirs et ses flashbacks, on explore la solitude et la lutte de Neville pour maintenir sa santé mentale et trouver un sens dans un monde désolé.